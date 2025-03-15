Повертаються в минуле і залишаються здоровішими: вчені перерахували переваги ностальгії

Ностальгія є широко поширеним явищем, яке часто вважають тугою за минулими часами. Однак нещодавно вчені з'ясували, що це реальний механізм нашого організму, який зміцнює нашу дружбу з людьми і робить наш мозок здоровішим.

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В епоху, коли сьогодення часто затьмарює роздуми про минуле, недавнє дослідження показало реальні глибокі переваги ностальгії. Вона, як виявилося, відіграє ключову роль у зміцненні соціальних зв'язків і загального благополуччя, не обмежуючись простими сентиментальними почуттями, а й впливаючи на наше здоров'я, пише UPI.

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Дослідження, опубліковане в Journal of Cognition and Emotion, показало, що люди з підвищеним почуттям ностальгії схильні заводити глибші дружні стосунки і докладати більше зусиль для підтримання цих відносин.

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Провідний дослідник Куан-Джу Хуанг зазначив: "Люди, які частіше відчувають ностальгію і дорожать цими спогадами, краще усвідомлюють важливість своїх стосунків і необхідність їх підтримувати". Така підвищена усвідомленість дає змогу припустити, що подібні дружні стосунки з більшою ймовірністю збережуться навіть у разі зміни життєвих обставин.

Соціальні зв'язки є невід'ємною частиною благополуччя людини, забезпечуючи психологічні та когнітивні переваги, особливо в більш зрілому віці.

Дослідження вчених включало в себе три експерименти за участю понад 1500 осіб у США та Європі. У першому дослідженні взяли участь 450 студентів-бакалаврів з Університету Буффало. Результати показали, що ті, хто був більш схильний до ностальгії, не тільки віддавали перевагу дружбі, а й повідомляли про ближчі стосунки.

Подальше дослідження, в якому взяли участь понад 400 дорослих американців віком у середньому 40 років, підтвердило ці висновки. Виявилося, що учасники, які активно підтримували дружні стосунки, мали більшу кількість близьких зв'язків.

У заключному експерименті було проаналізовано дані голландського соціологічного дослідження, що проводилося протягом семи років, і було показано, що з віком схильність до ностальгії у людей зростає. Примітно, що у тих, у кого рівень ностальгії був нижчим, кількість близьких стосунків за період дослідження скоротилася на 18%.

Крім зміцнення соціальних зв'язків, ностальгія також була пов'язана з підвищенням самооцінки, сприйняттям соціальної підтримки і відчуттям сенсу життя. Розмірковуючи про заповітні спогади, люди можуть впоратися з поточними проблемами, зміцнюючи почуття безперервності та мети.

По суті, ностальгія, яку часто сприймають як тугу за минулими днями, служить цінним психологічним ресурсом, заявили автори. Вона не тільки збагачує особисті стосунки, а й зміцнює психічне та емоційне здоров'я, допомагаючи людям справлятися зі складнощами сучасного життя.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.