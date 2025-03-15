Возвращаются в прошлое и остаются здоровее: ученые перечислили преимущества ностальгии

Ностальгия является широко распространенным явлением, зачастую считающуюся тоской по былым временам. Однако недавно ученые выяснили, что это реальный механизм нашего организма, укрепляющий нашу дружбу с людьми и делающий наш мозг здоровее.

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В эпоху, когда настоящее часто затмевает размышления о прошлом, недавнее исследование показало реальные глубокие преимущества ностальгии. Она, как оказалось, играет ключевую роль в укреплении социальных связей и общего благополучия, не ограничиваясь простыми сентиментальными чувствами, но и влияя на наше здоровье, пишет UPI.

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Исследование, опубликованное в Journal of Cognition and Emotion, показало, что люди с повышенным чувством ностальгии склонны заводить более глубокие дружеские отношения и прилагать больше усилий для поддержания этих отношений.

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Ведущий исследователь Куан-Джу Хуанг отметил: "Люди, которые чаще испытывают ностальгию и дорожат этими воспоминаниями, лучше осознают важность своих отношений и необходимость их поддерживать". Такая повышенная осознанность позволяет предположить, что подобные дружеские отношения с большей вероятностью сохранятся даже при изменении жизненных обстоятельств.

Социальные связи являются неотъемлемой частью благополучия человека, обеспечивая психологические и когнитивные преимущества, особенно в более зрелом возрасте.

Исследование ученых включало в себя три эксперимента с участием более 1500 человек в США и Европе. В первом исследовании приняли участие 450 студентов-бакалавров из Университета Буффало. Результаты показали, что те, кто был более склонен к ностальгии, не только отдавали предпочтение дружбе, но и сообщали о более близких отношениях.

Последующее исследование, в котором приняли участие более 400 взрослых американцев в возрасте в среднем 40 лет, подтвердило эти выводы. Оказалось, что участники, которые активно поддерживали дружеские отношения, имели большее количество близких связей.

В заключительном эксперименте были проанализированы данные голландского социологического исследования, проводившегося в течение семи лет, и было показано, что с возрастом склонность к ностальгии у людей возрастает. Примечательно, что у тех, у кого уровень ностальгии был ниже, количество близких отношений за период исследования сократилось на 18%.

Помимо укрепления социальных связей, ностальгия также была связана с повышением самооценки, восприятием социальной поддержки и ощущением смысла жизни. Размышляя о заветных воспоминаниях, люди могут справляться с текущими проблемами, укрепляя чувство непрерывности и цели.

По сути, ностальгия, которую часто воспринимают как тоску по ушедшим дням, служит ценным психологическим ресурсом, заявили авторы. Она не только обогащает личные отношения, но и укрепляет психическое и эмоциональное здоровье, помогая людям справляться со сложностями современной жизни.

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