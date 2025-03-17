Один удар может привести к деменции: ученые выявили новые последствия травмы мозга

Деменция является опасным заболеванием, поражающим многих людей в старости, однако молодые люди тоже не застрахованы от ее развития. Недавно ученые выяснили, что травмы мозга могут запустить опасный процесс, развивающий и изменяющий болезнь.

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Травматические события могут оставить на нас неизгладимые следы, которые могут повлиять на сам процесс нашего старения. Недавнее исследование ученых показало, как травматические повреждения мозга (ТПМ), например, полученные в авариях или боевых действиях, могут изменять структуру отложения белков, связанных с болезнью Альцгеймера, что потенциально может привести к сменившим курс траекториям старения мозга, пишет PsyPost.

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В исследовании, опубликованном в журнале Brain Communications, проведенном под руководством Ханны де Бруин, аспирантки Медицинского центра Амстердамского университета, приняли участие 103 мужчины-ветерана Вьетнамской войны, средний возраст которых составлял 67 лет. Среди них 65 человек имели в анамнезе ТПМ, а 38 не получали подобных травм.

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Используя современную позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), исследователи заметили, что хотя общий уровень белков амилоида-бета и тау в двух группах существенно не различался, их распределение в мозге заметно отличалось.

У людей, перенесших ТПМ, эти белки были сконцентрированы в лобной и теменной областях — областях, подверженных повреждениям во время травматических событий, в то время как у людей без ТПМ белки накапливались преимущественно в височных областях, что обычно ассоциируется с ранними стадиями болезни Альцгеймера.

Такое изменение распределения говорит о том, что ТПМ не обязательно увеличивают общее количество белков амилоид-бета и тау, но могут влиять на места их накопления и способы взаимодействия, заявили авторы. Такие изменения могут способствовать возникновению различных моделей нейродегенерации, отличающихся от обычной прогрессии, наблюдаемой при болезни Альцгеймера.

Понимание этих уникальных закономерностей крайне важно, так как оно может помочь ученым разработать более персонализированные подходы к мониторингу и лечению людей, перенесших ТПМ. Результаты исследования показали важность и необходимость учета индивидуальных историй травм при оценке риска и прогрессирования нейродегенеративных заболеваний.

Хотя ТПМ ассоциируются с повышенным риском развития деменции, точные механизмы остаются сложными и многогранными для понимания, заявили ученые. Данное исследование добавляет ценный кусочек к большой головоломке, но впереди у науки еще много работы по изучению точных процессов, стоящих за такими изменениями.

Авторы считают, что персонализированные медицинские стратегии, учитывающие индивидуальные профили травмы и патологические паттерны белков, могут быть ключевыми по важности для эффективного устранения долгосрочных последствий ТПМ.

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