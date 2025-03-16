Помним то, чего никогда не было: ученые рассказали, как у нас появляются ложные воспоминания

Наш мозг является сложнейшей структурой в известной нам Вселенной, а также невероятно эффективным хранилищем различной информации и воспоминаний. Однако иногда туда проникают события, которые мы никогда не заставали, и на это есть причина.

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Память часто рассматривается людьми как надежная запись прошлого, ментальный архив, где моменты хранятся и извлекаются с точностью до мелочей. Однако исследования говорят об обратном: воспоминания не только ошибочны, но и очень податливы, их можно изменить или даже полностью сфабриковать. Эта тревожная реальность поднимает интригующий вопрос о том, может ли кто-то намеренно внедрить ложное воспоминание в сознание другого человека. Именно это и попытались выяснить ученые, пишет BBC Science Focus.

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Феномен коллективного неправильного запоминания, известный как "эффект Манделы", позволяет взглянуть на ненадежность человеческой памяти. Термин, введенный исследователем Фионой Брум в 2009 году, возник из-за широко распространенных, но неверных воспоминаний о смерти Нельсона Манделы в 1980-х годах, хотя на самом деле он скончался в 2013 году.

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Подобные ошибки встречаются и в повседневной жизни — от искаженных цитат из фильмов до неверно вспомненных событий детства. Профессор Кэтрин Лавдей из Вестминстерского университета сравнивает это расхождение с приготовлением пищи — два человека могут начать с одних и тех же ингредиентов, но в итоге получить совершенно разные блюда.

По ее словам, память — это реконструктивный процесс, а не идеальная запись. Пробелы заполняются с помощью личных знаний и воображения, что приводит к тонким или значительным искажениям.

Научные исследования показывают, насколько легко можно манипулировать памятью. Например, парадигма Диз-Родигера-Макдермотта (ДРМ) демонстрирует, как люди ошибочно вспоминают слова, относящиеся к представленному списку, например, считают, что слово "Рождество" было среди таких слов, как "елка" и "подарок", хотя оно никогда не упоминалось, говорилось в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Visualized Experiments.

Визуальная память также восприимчива к обману — люди часто не замечают изменений в знакомых изображениях, например, изменений в символах известных брендов. Еще большее беспокойство вызывают эксперименты, основанные на дезинформации, когда участники верят в то, что с ними произошли выдуманные события.

В исследовании "Потерялся в торговом центре",, люди были ложно убеждены, что в детстве они потерялись в торговом центре, и это воспоминание подкреплялось доверенными членами семьи, которые сообщали дополнительные (но неверные) подробности.

Однако не все эксперты согласны с тем, в какой степени можно внушить ложные воспоминания. Профессор Крис Брюин из Университетского колледжа Лондона проанализировал исследования памяти и пришел к выводу, что, хотя люди могут неправильно запоминать события или детали, полное искажение основных жизненных событий остается редкостью.

Он утверждает, что наиболее успешные искажения памяти связаны с тем, что надежные источники предоставляют правдоподобные детали, направляют воображение и усиливают сфабрикованное воспоминание. Более экстремальные искажения, такие как ложное воспоминание об инвазивной медицинской процедуре, оказалось гораздо сложнее вызвать.

Технологические достижения позволили отличить реальные воспоминания от ложных. Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что гиппокамп участвует в дифференциации типов памяти, однако результаты остаются неубедительными.

Однако исследования по отслеживанию движения глаз подают надежды — работы доктора Алекса Кафкаса из Манчестерского университета показывают, что по изменению размера зрачка можно определить, является ли воспоминание подлинным или сфабрикованным. Тем не менее, в реальных условиях отличить истинные воспоминания от ложных по-прежнему непросто.

Хотя идея о ненадежности памяти может быть не такой уж и непоколебимой, это не совсем недостаток, считают ученые. Память призвана быть адаптивной, позволяя людям извлекать смысл, а не хранить исчерпывающие записи событий. Чтобы повысить точность запоминания, исследователи рекомендуют использовать приемы внимательности, документирования и контекстуального припоминания.

Записывание ключевых деталей сразу после события, ассоциирование воспоминаний с физическими жестами или даже повторное обращение к фотографиям может помочь укрепить подлинные воспоминания. В конечном итоге, хотя ни одна память не является непогрешимой, осознание ее несовершенства может способствовать более гибкому и критическому подходу к воспоминаниям о прошлом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.