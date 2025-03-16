Пам'ятаємо те, чого ніколи не було: вчені розповіли, як у нас з'являються вигадані спогади

Наш мозок є найскладнішою структурою у відомому нам Всесвіті, а також неймовірно ефективним сховищем різноманітної інформації та спогадів. Однак іноді туди проникають події, які ми ніколи не заставали, і на це є причина.

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Пам'ять часто розглядається людьми як надійний запис минулого, ментальний архів, де моменти зберігаються і витягуються з точністю до дрібниць. Однак дослідження свідчать про протилежне: спогади не тільки хибні, а й дуже податливі, їх можна змінити або навіть повністю сфабрикувати. Ця тривожна реальність порушує інтригуюче питання про те, чи може хтось навмисно впровадити помилковий спогад у свідомість іншої людини. Саме це і спробували з'ясувати вчені, пише BBC Science Focus.

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Феномен колективного неправильного запам'ятовування, відомий як "ефект Мандели", дозволяє поглянути на ненадійність людської пам'яті. Термін, запроваджений дослідницею Фіоною Брум у 2009 році, виник через широко поширені, але невірні спогади про смерть Нельсона Мандели у 1980-х роках, хоча насправді він помер у 2013 році.

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Подібні помилки трапляються і в повсякденному житті — від спотворених цитат із фільмів до невірно згаданих подій дитинства. Професор Кетрін Лавдей з Вестмінстерського університету порівнює цю розбіжність із приготуванням їжі — двоє людей можуть почати з одних і тих самих інгредієнтів, але в підсумку отримати абсолютно різні страви.

За її словами, пам'ять — це реконструктивний процес, а не ідеальний запис. Прогалини заповнюються за допомогою особистих знань та уяви, що призводить до тонких або значних спотворень.

Наукові дослідження показують, наскільки легко можна маніпулювати пам'яттю. Наприклад, парадигма Діз-Родігера-Макдермотта (ДРМ) демонструє, як люди помилково згадують слова, які стосуються представленого списку, наприклад, вважають, що слово "Різдво" було серед таких слів, як "ялинка" і "подарунок", хоча воно ніколи не згадувалося, йшлося в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Visualized Experiments.

Візуальна пам'ять також сприйнятлива до обману — люди часто не помічають змін у знайомих зображеннях, наприклад, змін у символах відомих брендів. Ще більше занепокоєння викликають експерименти, що базуються на дезінформації, коли учасники вірять у те, що з ними сталися вигадані події.

У дослідженні "Загубився в торговельному центрі",, людей помилково переконували, що в дитинстві вони загубилися в торговельному центрі, і цей спогад підкріплювали довіреними членами сім'ї, які повідомляли додаткові (але невірні) подробиці.

Однак не всі експерти згодні з тим, якою мірою можна навіяти помилкові спогади. Професор Кріс Брюїн з Університетського коледжу Лондона проаналізував дослідження пам'яті і дійшов висновку, що, хоча люди можуть неправильно запам'ятовувати події або деталі, повне спотворення основних життєвих подій залишається рідкістю.

Він стверджує, що найуспішніші спотворення пам'яті пов'язані з тим, що надійні джерела надають правдоподібні деталі, спрямовують уяву і підсилюють сфабрикований спогад. Більш екстремальні спотворення, такі як помилковий спогад про інвазивну медичну процедуру, виявилося набагато складніше викликати.

Технологічні досягнення дали змогу відрізнити реальні спогади від помилкових. Функціональна магнітно-резонансна томографія показала, що гіпокамп бере участь у диференціації типів пам'яті, проте результати залишаються непереконливими.

Однак дослідження з відстеження руху очей подають надії — роботи доктора Алекса Кафкаса з Манчестерського університету показують, що за зміною розміру зіниці можна визначити, чи є спогад справжнім або сфабрикованим. Проте в реальних умовах відрізнити справжні спогади від помилкових, як і раніше, непросто.

Хоча ідея про ненадійність пам'яті може бути не такою вже й непохитною, це не зовсім недолік, вважають учені. Пам'ять покликана бути адаптивною, дозволяючи людям витягувати сенс, а не зберігати вичерпні записи подій. Щоб підвищити точність запам'ятовування, дослідники рекомендують використовувати прийоми уважності, документування і контекстуального пригадування.

Записування ключових деталей одразу після події, асоціювання спогадів із фізичними жестами або навіть повторне звернення до фотографій може допомогти зміцнити справжні спогади. Зрештою, хоча жодна пам'ять не є непогрішною, усвідомлення її недосконалості може сприяти більш гнучкому і критичному підходу до спогадів про минуле.

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