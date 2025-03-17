Один удар може призвести до деменції: учені виявили нові наслідки травми мозку

Деменція є небезпечним захворюванням, що вражає багатьох людей у старості, проте молоді люди теж не застраховані від її розвитку. Нещодавно вчені з'ясували, що травми мозку можуть запустити небезпечний процес, що розвиває і змінює хворобу.

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Травматичні події можуть залишити на нас незгладимі сліди, які можуть вплинути на сам процес нашого старіння. Нещодавнє дослідження вчених показало, як травматичні ушкодження мозку (ТПМ), наприклад, отримані в аваріях або бойових діях, можуть змінювати структуру відкладення білків, пов'язаних із хворобою Альцгеймера, що потенційно може призвести до траєкторій старіння мозку, які змінили курс, пише PsyPost.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Brain Communications, проведеному під керівництвом Ханни де Бруїн, аспірантки Медичного центру Амстердамського університету, взяли участь 103 чоловіки-ветерани В'єтнамської війни, середній вік яких становив 67 років. Серед них 65 осіб мали в анамнезі ТПМ, а 38 не отримували подібних травм.

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Використовуючи сучасну позитронно-емісійну томографію (ПЕТ), дослідники помітили, що хоча загальний рівень білків амілоїду-бета та тау у двох групах істотно не відрізнявся, їхній розподіл у мозку помітно відрізнявся.

У людей, які перенесли ТПМ, ці білки були сконцентровані в лобовій і тім'яній ділянках — ділянках, схильних до ушкоджень під час травматичних подій, у той час як у людей без ТПМ білки накопичувалися переважно в скроневих ділянках, що зазвичай асоціюється з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера.

Така зміна розподілу свідчить про те, що ТПМ не обов'язково збільшують загальну кількість білків амілоїд-бета і тау, але можуть впливати на місця їхнього накопичення і способи взаємодії, заявили автори. Такі зміни можуть сприяти виникненню різних моделей нейродегенерації, що відрізняються від звичайної прогресії, яка спостерігається при хворобі Альцгеймера.

Розуміння цих унікальних закономірностей вкрай важливе, оскільки воно може допомогти вченим розробити більш персоналізовані підходи до моніторингу та лікування людей, які перенесли ТПМ. Результати дослідження засвідчили важливість і необхідність врахування індивідуальних історій травм під час оцінки ризику і прогресування нейродегенеративних захворювань.

Хоча ТПМ асоціюються з підвищеним ризиком розвитку деменції, точні механізми залишаються складними і багатогранними для розуміння, заявили вчені. Це дослідження додає цінний шматочок до великої головоломки, але попереду у науки ще багато роботи з вивчення точних процесів, що стоять за такими змінами.

Автори вважають, що персоналізовані медичні стратегії, що враховують індивідуальні профілі травми і патологічні патерни білків, можуть бути ключовими за важливістю для ефективного усунення довгострокових наслідків ТПМ.

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Також Фокус писав про те, що стародавні гени людства винні в поширеності хвороби Альцгеймера. Нова база даних стародавніх людей розкрила деталі виникнення схильності сучасної людини до багатьох захворювань. Її коріння сягає на 34000 років у минуле.

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