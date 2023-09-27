Універсальний вбивця. Виявлено бактерію, що провокує безліч небезпечних хвороб

Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу та діабету другого типу.

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Наш кишечник і наш мозок можуть бути пов'язані між собою сильніше, ніж ми думали раніше. Нещодавнє масштабне дослідження дало змогу глибше зрозуміти, як певні кишкові бактерії можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера — типом недоумства, на яке страждають мільйони людей у всьому світі, пише ScienceAlert.

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Уже давно вчені вважають, що існує зв'язок між нашим мозком, кишківником і крихітними організмами, наприклад, бактеріями, які живуть у нашій травній системі. Уявіть, що ці організми, ніби мешканці одного гігантського міста, живуть злагоджено одним величезним колективом. Коли вони щасливі й перебувають у рівновазі, наше здоров'я, як правило, на висоті. Однак зміна цього балансу, наприклад, шляхом зміни раціону харчування, може мати значний вплив на наше здоров'я. Цей вплив може бути як добрим, так і поганим.

Що стосується хвороби Альцгеймера, то в попередніх дослідженнях було помічено, що у людей з цією хворобою часто спостерігається менша різноманітність цих кишкових бактерій. Це важливо, оскільки деякі бактерії можуть виділяти хімічні речовини, що викликають запалення в головному мозку. Це запалення може відігравати певну роль у пошкодженні мозку, яке призводить до втрати пам'яті та когнітивних проблем при хворобі Альцгеймера.

Додаткову загадку являє собою ген, званий аполіпопротеїном Е (APOE). У людини існує три варіанти цього гена, і один із них, варіант E4, мабуть, підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Чому так відбувається і з чим ще це пов'язано, науці поки що не зовсім зрозуміло. Однак саме цей ген може впливати на те, які бактерії оселяються в нашому кишечнику.

У новому дослідженні вчені проаналізували бактеріальний склад тисяч людей. Вони виявили 20 груп бактерій, які можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера. Після ретельнішого аналізу вони звузили список до 10 конкретних груп, деякі з яких зустрічалися в людей із хворобою Альцгеймера рідше, а інші — частіше.

Серед цих бактерій виділялася одна під назвою Collinsella. Ця бактерія пов'язана не тільки з хворобою Альцгеймера і варіантом гена APOE E4, а й з іншими захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит, атеросклероз і діабет другого типу. Можливо, ця група бактерій сприяє розвитку запалення і робить кишківник більш "дірявим", змушуючи його пропускати більше своїх мешканців у непризначені для цього ділянки нашого тіла, що може сприяти пошкодженню мозку. Ба більше, у дорослих людей із вищим рівнем Collinsella також спостерігався вищий рівень холестерину, що дає змогу встановити зв'язок між бактеріями кишківника, жировим обміном і здоров'ям мозку.

Але не всі результати цього дослідження несли в собі погані новини. Так, під час роботи було виявлено бактерії, які, мабуть, чинять захисну дію проти запалення.

Хвороба Альцгеймера є провідним типом деменції, і очікується, що до середини цього століття на неї страждатимуть 150 млн. осіб у всьому світі, головним чином через старіння населення планети. Глибше розуміння взаємозв'язку між кишківником і мозком дасть нам змогу знайти ефективніші методи лікування або навіть способи запобігання симптомів цього захворювання.

Наш кишечник — це галасливе місто крихітних організмів, які можуть впливати на наше здоров'я загалом і, як не дивно, на наш мозок. Останні результати дослідження дають більш чітке уявлення про те, як конкретні бактерії в нашому кишечнику можуть бути пов'язані з хворобою Альцгеймера. Багато що ще належить дізнатися, але розуміння цього зв'язку — крок у правильному напрямку до вирішення однієї з найсерйозніших світових проблем у сфері охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені запропонували боротися з хворобою Альцгеймера за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про виявлення нових потенційних винуватців хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.