Лікують, але таємно калічать. Учені виявили нових винуватців хвороби Альцгеймера

Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

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Коли мова заходить про хворобу Альцгеймера, більшість із нас має на увазі безліч уже відомих нам причин розвитку недуги. Однак нещодавні дослідження, проведені в Університеті Вашингтона, дали змогу привернути увагу до нового нюансу: мікроглії — крихітних імунних клітин, що мешкають у нашому мозку. Їхня робота дає змогу припустити, що ці клітини можуть відігравати значнішу роль у розвитку хвороби, ніж вважалося раніше, пише ScienceAlert.

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Що ж таке мікроглія?

У нашому мозку є свій власний штат прибиральників, відомих як мікроглія. Їхнє завдання — очищати мозок від сміття, захищати його і забезпечувати нормальне функціонування. Вони досить багатофункціональні, змінюють форму, щоб знищити шкідливих загарбників і очистити мозок від сміття. Під час фази росту вони навіть формують зв'язки в мозку для оптимального функціонування. Одним словом, це маленькі й непомітні помічники, на яких тримається все здоров'я нашого мозку.

Благі наміри і дорога до хвороби Альцгеймера

За хвороби Альцгеймера ми зазвичай бачимо, як гинуть клітини мозку і погіршується пам'ять. Однак у новому дослідженні автори помітили щось інтригуюче. Мікроглія у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, здавалося, перебувала в стані підвищеної готовності, готова викликати запалення за найменшого подразника. І хоча зазвичай запалення — це добре (вважайте, що це пожежна сигналізація організму), за хвороби Альцгеймера ця сигналізація спрацьовує надто часто, що призводить до небажаних пошкоджень від її надлишку.

Принципово важливим є те, що вчені виявили три нові групи або "кластери" мікроглії. Один із цих кластерів частіше зустрічався у пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Саме у цієї групи мікроглія частіше вмикається в режим "запалення", що потенційно може сприяти пошкодженню клітин мозку.

Винуватці чи друзі, які намагаються допомогти?

Ось тут-то і виникає деяка складність. Хоча ці імунні клітини, мабуть, поводяться по-іншому у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, ми не знаємо, чи є вони причиною проблеми або реагують на іншу проблему в мозку.

Кетрін Пратер, один із провідних нейробіологів, пояснює: "Ми не можемо з упевненістю сказати, чи є ці мікроглії, які неправильно поводяться, причиною захворювання, чи вони просто реагують на інші зміни в мозку, будучи їхнім наслідком".

Майбутні напрямки дослідження та лікування

Хоча роботи з вивчення мікроглій перебувають на початковому етапі, виявлення цих скупчень відкрило новий шлях у пошуках методів лікування хвороби Альцгеймера. Якщо вченим вдасться з'ясувати точну роль цих мікроглій, то вони зможуть розробити терапію, здатну змінити їхню поведінку, що в перспективі дасть змогу уповільнити або навіть запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.

Пратер не втрачає надії: "Завдяки новому розумінню мікроглії ми стали на крок ближче до того, щоб зрозуміти, як можна змінити їхню поведінку, що може дуже вплинути на боротьбу з хворобою Альцгеймера".

Одним словом, поки ми все ще збираємо воєдино неймовірно велику і таємничу загальну картину хвороби Альцгеймера, це нове відкриття додає до неї важливу деталь. Йдеться вже не тільки про клітини пам'яті; крихітні прибиральники нашого мозку можуть відігравати набагато більшу роль, ніж ми могли собі уявити.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.