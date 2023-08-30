Лечат, но тайно калечат. Ученые обнаружили новых виновников болезни Альцгеймера

Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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Когда речь заходит о болезни Альцгеймера, большинство из нас думает множество уже известных нам причин развития недуга. Однако недавние исследования, проведенные в Университете Вашингтона, позволили привлечь внимание к новому нюансу: микроглии — крошечным иммунным клеткам, обитающим в нашем мозге. Их работа позволяет предположить, что эти клетки могут играть более значительную роль в развитии болезни, чем считалось ранее, пишет ScienceAlert.

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Что же такое микроглия?

В нашем мозге есть свой собственный штат уборщиков, известных как микроглия. Их задача — очищать мозг от мусора, защищать его и обеспечивать нормальное функционирование. Они довольно многофункциональны, меняют форму, чтобы уничтожить вредных захватчиков и очистить мозг от мусора. Во время фазы роста они даже формируют связи в мозге для оптимального функционирования. Одним словом, это маленькие и незаметные помощники, на которых держится все здоровье нашего мозга.

Благие намеренья и дорога к болезни Альцгеймера

При болезни Альцгеймера мы обычно видим, как гибнут клетки мозга и ухудшается память. Однако в новом исследовании авторы заметили нечто интригующее. Микроглия у пациентов с болезнью Альцгеймера, казалось, находилась в состоянии повышенной готовности, готовая вызвать воспаление при малейшем раздражителе. И хотя обычно воспаление — это хорошо (считайте, что это пожарная сигнализация организма), при болезни Альцгеймера эта сигнализация срабатывает слишком часто, что приводит к нежелательным повреждениям от ее переизбытка.

Принципиально важным является то, что ученые обнаружили три новые группы или "кластера" микроглии. Один из этих кластеров чаще встречался у пациентов с болезнью Альцгеймера. Именно у этой группы микроглия чаще включается в режим "воспаления", что потенциально может способствовать повреждению клеток мозга.

Виновники или старающиеся помочь друзья?

Вот тут-то и возникает некоторая сложность. Хотя эти иммунные клетки, по-видимому, ведут себя по-другому у пациентов с болезнью Альцгеймера, мы не знаем, являются ли они причиной проблемы или реагируют на другую проблему в мозге.

Кэтрин Пратер, один из ведущих нейробиологов, поясняет: "Мы не можем с уверенностью сказать, являются ли эти неправильно ведущие себя микроглии причиной заболевания или они просто реагируют на другие изменения в мозге, являясь их следствием".

Будущие направления исследования и лечений

Хотя работы по изучению микроглий находятся на начальном этапе, обнаружение этих скоплений открыло новый путь в поисках методов лечения болезни Альцгеймера. Если ученым удастся выяснить точную роль этих микроглий, то они смогут разработать терапию, способную изменить их поведение, что в перспективе позволит замедлить или даже предотвратить развитие болезни Альцгеймера.

Пратер не теряет надежды: "Благодаря новому пониманию микроглии мы стали на шаг ближе к тому, чтобы понять, как можно изменить их поведение, что может оказать большое влияние на борьбу с болезнью Альцгеймера".

Одним словом, пока мы все еще собираем воедино невероятно обширную и таинственную общую картину болезни Альцгеймера, это новое открытие добавляет к ней важную деталь. Речь идет уже не только о клетках памяти; крошечные уборщики нашего мозга могут играть гораздо большую роль, чем мы могли себе представить.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.