Переломный момент. Новый препарат от болезни Альцгеймера показал небывалый результат

Лекарство показало значительный прогресс в лечении болезни Альцгеймера, демонстрируя впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

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В бесконечной борьбе с неумолимой болезнью Альцгеймера, наконец-то, достигнут серьезный прогресс: фармацевтическая компания Eli Lilly объявила об обнадеживающих результатах крупномасштабного клинического испытания. Новый препарат Донанемаб продемонстрировал способность эффективно замедлять прогрессирование болезни у участников исследования, что дает большую надежду пациентам, лицам, осуществляющих уход за больными, и медицинскому сообществу в целом. О новой странице в истории лечения болезни Альцгеймера пишет IFLScience.

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Болезнь Альцгеймера – это распространенное и неизлечимое неврологическое заболевание, которое в первую очередь поражает пожилых людей и приводит к потере памяти, снижению когнитивных способностей и значительным изменениям в поведении. Корень проблемы лежит в двух типах аномальных структур — бляшках и клубках, которые накапливаются в мозге, разрушая клетки и приводя к симптомам, которые мы связываем с болезнью. Одним из ключевых участников этого разрушительного процесса является белок тау.

Донанемаб, новый препарат, испытанный компанией Eli Lilly, представляет собой так называемое моноклональное антитело. Этот тип лекарств предназначен для воздействия на определенные молекулы в организме — в данном случае на белок тау. Препарат замедляет прогрессирование болезни Альцгеймера примерно на 20%. Это не означает, что он является универсальным спасением от недуга, но свидетельствует о значительном шаге в контроле прогрессирования болезни, особенно на ранних стадиях.

Исследование эффективности препарата проходило следующим образом: в нем приняли участие 1736 человек, находящихся на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Половина из них получала ежемесячные инфузии донанемаба в течение 72 недель, а другая половина – плацебо, то есть препарат, не оказывающий терапевтического эффекта. Ученые наблюдали за этими участниками, и в конце исследования оказалось, что у тех, кто получал донанемаб, симптомы болезни прогрессировали значительно медленнее, чем у тех, кто получал плацебо.

Однако в бочку обнадеживающего меда, по классике, попала и ложка дегтя. Так, по результатам наблюдений, стало ясно, что препарат не является универсальным для всех случаев недуга. Он оказался наиболее эффективным у пациентов с более низким уровнем белка тау, что обычно соответствует ранним стадиям заболевания. По мере прогрессирования заболевания и повышения уровня тау эффективность препарата, по-видимому, снижается. Ученые также предупреждают, что для разработки более безопасных и эффективных методов лечения необходимы дополнительные исследования.

Разумеется, существуют потенциальные риски и ограничения, которые необходимо учитывать. В ходе исследования у нескольких участников возникли серьезные побочные эффекты, а у троих было диагностировано состояние, спровоцированное применением препарата — аномалии визуализации, ассоциированные с отложением амилоида, что, к сожалению, привело к их смерти. Ассоциированные с отложением амилоида аномалии визуализации (ARIA) — это состояние, когда в определенных участках мозга происходит воспаление или скопление жидкости, что иногда может приводить к серьезным последствиям и летальным исходам. Хотя такие тяжелые побочные эффекты встречались редко, более легкие побочные эффекты были довольно распространены. Именно поэтому эксперты рекомендуют проводить генетическое тестирование перед началом лечения подобными препаратами, поскольку некоторые генетические мутации могут повышать риск развития ARIA.

Донанемаб все еще ожидает одобрения Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, прежде чем он будет доступен для широкого применения. Если он будет одобрен, то станет лишь третьим препаратом такого рода.

Несмотря на то, что впереди еще много работы, данная разработка является серьезным шагом вперед в нашем стремлении лучше понять и лечить болезнь Альцгеймера. Благодаря дальнейшим исследованиям и новым открытиям, подобным этому, будущее может стать гораздо более светлым для людей, страдающих от этого заболевания подобного приговору.

Ранее Фокус писал о том, что секрет лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона может лежать в паучьем шелке. Исследователи полагают, что разгадав тайну паучьего шелка, им удастся вылечить эти две неподдающиеся болезни.

Также Фокус писал о новом исследовании, перевернувшем наши знания о болезни Альцгеймера. Ученые поставили под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

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