Переломний момент. Новий препарат від хвороби Альцгеймера показав небувалий результат

Ліки показали значний прогрес у лікуванні хвороби Альцгеймера, демонструючи вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

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У нескінченній боротьбі з невблаганною хворобою Альцгеймера, нарешті, досягнуто серйозного прогресу: фармацевтична компанія Eli Lilly оголосила про обнадійливі результати великомасштабного клінічного випробування. Новий препарат Донанемаб продемонстрував здатність ефективно сповільнювати прогресування хвороби в учасників дослідження, що дає велику надію пацієнтам, особам, які здійснюють догляд за хворими, та медичній спільноті загалом. Про нову сторінку в історії лікування хвороби Альцгеймера пише IFLScience.

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Хвороба Альцгеймера — це поширене і невиліковне неврологічне захворювання, яке насамперед вражає людей похилого віку і призводить до втрати пам'яті, зниження когнітивних здібностей і значних змін у поведінці. Корінь проблеми лежить у двох типах аномальних структур — бляшках і клубках, які накопичуються в мозку, руйнуючи клітини і призводячи до симптомів, які ми пов'язуємо з хворобою. Одним із ключових учасників цього руйнівного процесу є білок тау.

Донанемаб, новий препарат, випробуваний компанією Eli Lilly, являє собою так зване моноклональне антитіло. Цей тип ліків призначений для впливу на певні молекули в організмі — в даному випадку на білок тау. Препарат уповільнює прогресування хвороби Альцгеймера приблизно на 20%. Це не означає, що він є універсальним порятунком від недуги, але свідчить про значний крок у контролі прогресування хвороби, особливо на ранніх стадіях.

Дослідження ефективності препарату проходило так: у ньому взяли участь 1736 осіб, які перебувають на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера. Половина з них отримувала щомісячні інфузії донанемабу протягом 72 тижнів, а інша половина — плацебо, тобто препарат, що не чинить терапевтичного ефекту. Учені спостерігали за цими учасниками, і наприкінці дослідження виявилося, що в тих, хто отримував донанемаб, симптоми хвороби прогресували значно повільніше, ніж у тих, хто отримував плацебо.

Однак у бочку обнадійливого меду, за класикою, потрапила і ложка дьогтю. Так, за результатами спостережень, стало зрозуміло, що препарат не є універсальним для всіх випадків недуги. Він виявився найефективнішим у пацієнтів із нижчим рівнем білка тау, що зазвичай відповідає раннім стадіям захворювання. У міру прогресування захворювання і підвищення рівня тау ефективність препарату, мабуть, знижується. Вчені також попереджають, що для розроблення безпечніших і ефективніших методів лікування необхідні додаткові дослідження.

Зрозуміло, існують потенційні ризики та обмеження, які необхідно враховувати. Під час дослідження в кількох учасників виникли серйозні побічні ефекти, а в трьох було діагностовано стан, спровокований застосуванням препарату — аномалії візуалізації, асоційовані з відкладенням амілоїду, що, на жаль, призвело до їхньої смерті. Асоційовані з відкладенням амілоїду аномалії візуалізації (ARIA) — це стан, коли в певних ділянках мозку відбувається запалення або скупчення рідини, що інколи може призводити до серйозних наслідків та летальних випадків. Хоча такі важкі побічні ефекти зустрічалися рідко, легші побічні ефекти були досить поширені. Саме тому експерти рекомендують проводити генетичне тестування перед початком лікування подібними препаратами, оскільки деякі генетичні мутації можуть підвищувати ризик розвитку ARIA.

Донанемаб все ще очікує схвалення Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США, перш ніж він буде доступний для широкого застосування. Якщо він буде схвалений, то стане лише третім препаратом такого роду.

Незважаючи на те, що попереду ще багато роботи, ця розробка є серйозним кроком уперед у нашому прагненні краще зрозуміти та лікувати хворобу Альцгеймера. Завдяки подальшим дослідженням і новим відкриттям, подібним до цього, майбутнє може стати набагато світлішим для людей, які страждають від цього захворювання, подібного до вироку.

Раніше Фокус писав про те, що секрет лікування хвороби Альцгеймера і Паркінсона може лежати в павуковому шовку. Дослідники вважають, що розгадавши таємницю павукового шовку, їм вдасться вилікувати ці дві непіддатливі хвороби.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке перевернуло наші знання про хворобу Альцгеймера. Вчені поставили під сумнів роль одного з ключових гормонів у розвитку хвороби Альцгеймера.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.