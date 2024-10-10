Великі гроші можуть усе зіпсувати: вчені розповіли, як корпорації впливають на випробування ліків

Клінічні випробування нових засобів боротьби з небезпечними хворобами, такими як рак, вкрай важливі. Однак вчені вважають, що зростаюча залученість корпорацій до процесу може бути як хорошою, так і дуже поганою новиною.

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За словами дослідників з Комплексного онкологічного центру Лінебергера при Університеті Південної Каліфорнії, зростаюче домінування клінічних досліджень раку, що спонсоруються промисловістю, викликає побоювання в експертів. На думку вчених, залежність від фінансування компаніями може нести в собі певні ризики, які лише багаторазово збільшуються з огляду на специфіку галузі онкологічних досліджень і можливість потрапляння на ринок ненадійних препаратів, пише News Medical.

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У редакційній статті для Journal of Clinical Oncology доктор медичних наук Яра Абду і вчений Норман Е. Шарплесс відреагували на результати дослідження Онкологічного центру Фреда Гатчінсона, згідно з якими в період з 2008 до 2022 року кількість учасників онкологічних випробувань, які фінансує промисловість, подвоїться, тоді як участь у випробуваннях, які фінансують федеральні органи, залишиться незмінною. Зокрема, з 2018 по 2022 рік кількість учасників досліджень, що фінансуються промисловістю, збільшилася у вісім разів порівняно з федеральними дослідженнями.

Абду і Шарплесс вважають це одночасно хорошою і поганою новиною. Позитивною стороною розширення участі промисловості є те, що воно прискорило розробку методів лікування раку, сприяючи зниженню смертності від нього. Однак вони попереджають, що спонсоровані промисловістю випробування часто зосереджені виключно на розробці нових ліків і методів лікування, ігноруючи інші важливі галузі досліджень. Ці нехтувані галузі, такі як випробування з деескалації — ті, що спрямовані на менш агресивні методи лікування, і дослідження, присвячені якості життя або виживаності, рідко отримують підтримку промисловості.

Абду стверджує, що такий дисбаланс може підірвати стійкість довгострокових випробувань і обмежити користь для різних категорій онкологічних хворих. Шарплесс додав, що федеральне фінансування особливо відстає в таких сферах, як профілактика раку, скринінг та усунення нерівності в охороні здоров'я. Він підкреслив, що ці недоліки можуть залишити основні групи пацієнтів без доступу до життєво важливих досягнень науки.

Обидва дослідники наголосили на важливості диверсифікованих джерел фінансування та активної пропаганди гуманізму і потреби суспільства для забезпечення справедливого прогресу в лікуванні хвороб. Крім розширення знань, випробування, що фінансуються з федерального бюджету, відіграють важливу роль у підготовці дослідників-початківців, надають можливості для наставництва і сприяють розвитку співпраці. Абду попередила, що триваючий застій у федеральній підтримці може нашкодити розвитку майбутніх лідерів у галузі досліджень раку, обмежуючи їхні навички та зв'язки, необхідні для успіху.

Для вирішення проблеми нерівності Абду і Шарплесс пропонують план дій, що складається з чотирьох пунктів. Вони закликають просвіщати законодавців про важливість досліджень, що фінансуються з федерального бюджету, для поліпшення результатів лікування пацієнтів, диверсифікувати джерела фінансування за межами федерального бюджету, включно з можливостями штатів і філантропічних організацій, і мобілізувати правозахисні організації, щоб домагатися збільшення федерального фінансування. Нарешті, вони закликають академічні онкологічні центри посилити підтримку клінічних досліджень, що фінансуються з федерального бюджету, шляхом поліпшення інфраструктури та розподілу ресурсів.

Зростаючий дисбаланс між промисловим і федеральним фінансуванням досліджень у галузі раку є ризиком для різноманітності і навіть ефективності майбутніх методів лікування. Якщо ця тенденція збережеться, найважливіші галузі досліджень, особливо ті, які не розглядаються приватними компаніями як фінансово прибуткові, можуть постраждати від недостатнього фінансування і водночас позбавити мільйони людей надії на лікування.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.