Большие деньги могут все испортить: ученые рассказали, как корпорации влияют на испытания лекарств

Клинические испытания новых средств борьбы с опасными болезнями, такими как рак, крайне важны. Однако ученые считают, что увеличивающаяся вовлеченность корпораций в процесс может быть как хорошей, так и очень плохой новостью.

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По словам исследователей из Комплексного онкологического центра Линебергера при Университете Южной Калифорнии, растущее доминирование клинических исследований рака, спонсируемых промышленностью, вызывает опасения у экспертов. По мнению ученых зависимость от финансирования компаниями может нести в себе определенные риски, которые лишь многократно увеличиваются, учитывая специфику области онкологических исследований и возможность попадания на рынок ненадежных препаратов, пишет News Medical.

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В редакционной статье для Journal of Clinical Oncology доктор медицинских наук Яра Абду и ученый Норман Э. Шарплесс отреагировали на результаты исследования Онкологического центра Фреда Хатчинсона, согласно которым в период с 2008 по 2022 год число участников онкологических испытаний, финансируемых промышленностью, удвоится, тогда как участие в испытаниях, финансируемых федеральными органами, останется неизменным. В частности, с 2018 по 2022 год число участников исследований, финансируемых промышленностью, увеличилось в восемь раз по сравнению с федеральными исследованиями.

Абду и Шарплесс считают это одновременно хорошей и плохой новостью. Положительной стороной расширения участия промышленности является то, что оно ускорило разработку методов лечения рака, способствуя снижению смертности от него. Однако они предупреждают, что спонсируемые промышленностью испытания часто сосредоточены исключительно на разработке новых лекарств и методов лечения, игнорируя другие важные области исследований. Эти пренебрегаемые области, такие как испытания по деэскалации — те, что направлены на менее агрессивные методы лечения, и исследования, посвященные качеству жизни или выживаемости, редко получают поддержку промышленности.

Абду утверждает, что такой дисбаланс может подорвать устойчивость долгосрочных испытаний и ограничить пользу для различных категорий онкологических больных. Шарплесс добавил, что федеральное финансирование особенно отстает в таких областях, как профилактика рака, скрининг и устранение неравенства в здравоохранении. Он подчеркнул, что эти недостатки могут оставить основные группы пациентов без доступа к жизненно важным достижениям науки.

Оба исследователя подчеркнули важность диверсифицированных источников финансирования и активной пропаганды гуманизма и нужды общества для обеспечения справедливого прогресса в лечении болезней. Помимо расширения знаний, финансируемые из федерального бюджета испытания играют важную роль в подготовке начинающих исследователей, предоставляют возможности для наставничества и способствуют развитию сотрудничества. Абду предупредила, что продолжающийся застой в федеральной поддержке может навредить развитию будущих лидеров в области исследований рака, ограничивая их навыки и связи, необходимые для успеха.

Для решения проблемы неравенства Абду и Шарплесс предлагают план действий, состоящий из четырех пунктов. Они призывают просвещать законодателей о важности исследований, финансируемых из федерального бюджета, для улучшения результатов лечения пациентов, диверсифицировать источники финансирования за пределами федерального бюджета, включая возможности штатов и филантропических организаций, и мобилизовать правозащитные организации, чтобы добиваться увеличения федерального финансирования. Наконец, они призывают академические онкологические центры усилить поддержку клинических исследований, финансируемых из федерального бюджета, путем улучшения инфраструктуры и распределения ресурсов.

Растущий дисбаланс между промышленным и федеральным финансированием исследований в области рака представляет собой риск для разнообразия и даже эффективности будущих методов лечения. Если эта тенденция сохранится, важнейшие области исследований, особенно те, которые не рассматриваются частными компаниями как финансово прибыльные, могут пострадать от недостаточного финансирования и вместе с тем лишить миллионы людей надежды на излечение.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.