Выживаемость повысилась на 52%: ученые проводят испытание нового лекарства от рака мозга

Рак мозга является опасным заболеванием с низким процентом выживаемости. Именно поэтому новости о последних испытаниях нового метода лечения и их результатах могут оказаться судьбоносными для тысяч людей.

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Новая радиофармацевтическая терапия демонстрирует первые признаки успеха в лечении менингиомы, сложной формы опухоли головного мозга, заявили ученые. Рак мозга имеет ряд крайне агрессивных вариантов, что делает его тяжелым в лечении, поэтому подобные новости являются серьезной надеждой для сотен тысяч людей, пишет Medical Xpress.

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Менингиомы, наиболее распространенные первичные опухоли головного мозга, обычно растут в соединительных тканях, окружающих головной и спинной мозг. Хотя они не часто распространяются на другие части тела, они могут сдавливать важные нервы, что приводит к тяжелой инвалидности или смерти. Для многих пациентов первая линия лечения включает хирургическое вмешательство или облучение. Однако в случаях, когда эти опухоли агрессивно растут, несмотря на лечение, и называются рефрактерными менингиомами, вариантов остается немного.

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Недавнее клиническое испытание II фазы, представленное на конференции Американского общества радиационной онкологии (ASTRO), дало надежду многим. В исследовании, проведенном под руководством доктора Кеннета У. Меррелла из Медицинской школы Аликс при клинике Майо, изучалась эффективность терапии с использованием радиофармацевтических препаратов. Этот подход, известный как тераностика, объединяет диагностику и лечение с помощью радиоактивных веществ, которые обнаруживают и поражают опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани.

В частности, в исследовании изучалось действие радиофармацевтического препарата 177Lu-Dotatate, который уже одобрен для лечения нейроэндокринных опухолей, имеющих общие биологические характеристики с менингиомами. 20 пациентов с рефрактерными менингиомами получили четыре инфузии 177Lu-Dotatate с интервалом в восемь недель каждая. Результаты показали, что 78% пациентов не имели прогрессирования через шесть месяцев, что значительно превосходит ранее установленный показатель выживаемости в 26%.

Доктор Меррелл подчеркнул, что эти результаты могут установить новую планку для пациентов с этой агрессивной опухолью, поскольку в настоящее время не существует стандарта лечения рефрактерных менингиом. Исследование также показало, что медиана выживаемости без прогрессирования составила 11,5 месяца, а общая выживаемость через год — 88,9%. Доктор Джеффри Б. Джонсон, один из ведущих исследователей, подчеркнул преимущество современной ПЭТ-визуализации в сочетании с тераностическим подходом, который помогает выявить пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от этой направленной лучевой терапии.

Хотя большинство пациентов хорошо переносили лечение, у некоторых из них наблюдались побочные эффекты, такие как снижение количества крови, а в редких случаях — более серьезные реакции, например гепатит 3 степени и судороги. Поскольку менингиомы по-прежнему представляют собой серьезную проблему для лечения из-за их расположения и устойчивости к традиционным методам терапии, данное исследование предлагает потенциально новый и обнадеживающий путь. Радиофармацевтические препараты, которые уже доказали свою эффективность в лечении рака щитовидной железы и простаты, могут стать незаменимым инструментом для лечения других трудных заболеваний.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.