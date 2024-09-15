На 71% уменьшил присутствие болезни: ученые испытывают новое лекарство от рака молочной железы

Рак молочной железы имеет неприятную тенденцию метастазировать в мозг, усугубляя состояние больного и сложность его лечения. Однако в данный момент ученые испытывают препарат, который может изменить эту тяжелую ситуацию для десятков тысяч людей.

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Недавнее международное клиническое исследование, проведенное под руководством Института рака Дана-Фарбер, показало многообещающий потенциал одного препарата в лечении HER2-положительного рака молочной железы, метастазировавшего в мозг. Эта форма рака, которой страдает почти половина всех пациентов с HER2-положительным раком молочной железы, печально известна как трудноизлечимая из-за проблем с эффективной доставкой химиотерапии в мозг, пишет News Medical.

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Научная работа DESTINY-Breast12 показала, что препарат, известный как T-Dxd, может предложить новый эффективный вариант лечения таких пациенток. В исследовании, результаты которого были представлены на конгрессе Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) 2024 и опубликованы в журнале Nature Medicine, приняли участие 504 пациентки из 78 онкологических центров в Западной Европе, Японии, Австралии и США. Участницы были разделены на две группы в зависимости от наличия метастазов в головном мозге: 263 пациентки имели активные или стабильные метастазы в головном мозге и 241 пациентка без метастазов в головном мозге.

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Все участники ранее проходили как минимум одну терапию. Результаты исследования особенно примечательны для пациентов с метастазами в мозг, у которых медиана беспрогрессивной выживаемости составила 17,3 месяца, а 12-месячная беспрогрессивная выживаемость — 61,6%. Кроме того, у 71% этих пациентов наблюдалось заметное уменьшение рака в центральной нервной системе. Эти результаты имеют большое значение, поскольку локализованные методы лечения, такие как хирургия и облучение, часто приводят к прогрессированию заболевания в течение шести-двенадцати месяцев.

Однако T-DXd, как оказалось, обладает значительной и продолжительной активностью против раковых клеток в головном мозге, что подчеркивает его потенциал в качестве важного варианта лечения для этой сложной популяции пациентов. Побочные эффекты T-DXd соответствовали предыдущим исследованиям, включая такие распространенные проблемы, как тошнота, запор, нейтропения, усталость и анемия. Интерстициальная болезнь легких (ИБЛ), известный, но серьезный побочный эффект T-DXd, наблюдался с той же частотой, что и в предыдущих исследованиях, что указывает на важность мониторинга этого риска во время лечения.

Эти результаты имеют значительные последствия для лечения HER2-положительного рака молочной железы, особенно для пациентов с метастазами в мозг. Доктор Нэнси Лин, руководитель исследования и заместитель руководителя отделения онкологии молочной железы в Дана-Фарбер, заявила: "Наши данные показывают, что T-DXd обладает значительной и продолжительной активностью в головном мозге у пациенток с HER2-положительным раком молочной железы, который дал метастазы в мозг. Эти результаты подтверждают целесообразность дальнейшего использования препарата в этой популяции пациентов".

Частота метастазов HER2-позитивного рака молочной железы в мозг подчеркивает острую необходимость в эффективных системных методах лечения. Метастазы в мозг ассоциируются с худшим прогнозом, а традиционные методы лечения часто не справляются с прогрессированием заболевания в центральной нервной системе. Разработка и испытания таких методов лечения, как T-DXd, имеют решающее значение для улучшения результатов лечения таких пациентов, давая надежду там, где традиционные методы лечения не приносят успеха.

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