На 71% зменшив присутність хвороби: вчені випробовують нові ліки від раку молочної залози

Рак молочної залози має неприємну тенденцію метастазувати в мозок, погіршуючи стан хворого і складність його лікування. Однак наразі вчені випробовують препарат, який може змінити цю важку ситуацію для десятків тисяч людей.

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Нещодавнє міжнародне клінічне дослідження, проведене під керівництвом Інституту раку Дана-Фарбер, показало багатообіцяючий потенціал одного препарату в лікуванні HER2-позитивного раку молочної залози, що метастазував у мозок. Ця форма раку, на яку страждає майже половина всіх пацієнтів з HER2-позитивним раком молочної залози, сумно відома як важковиліковна через проблеми з ефективною доставкою хіміотерапії в мозок, пише News Medical.

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Наукова робота DESTINY-Breast12 показала, що препарат, відомий як T-Dxd, може запропонувати новий ефективний варіант лікування таких пацієнток. У дослідженні, результати якого було представлено на конгресі Європейського товариства медичної онкології (ESMO) 2024 і опубліковано в журналі Nature Medicine, взяли участь 504 пацієнтки з 78 онкологічних центрів у Західній Європі, Японії, Австралії та США. Учасниць розділили на дві групи залежно від наявності метастазів у головному мозку: 263 пацієнтки мали активні або стабільні метастази в головному мозку і 241 пацієнтка без метастазів у головному мозку.

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Усі учасники раніше проходили щонайменше одну терапію. Результати дослідження особливо примітні для пацієнтів з метастазами в мозок, у яких медіана безпрогресивного виживання становила 17,3 місяця, а 12-місячне безпрогресивне виживання — 61,6%. Крім того, у 71% цих пацієнтів спостерігалося помітне зменшення раку в центральній нервовій системі. Ці результати мають велике значення, оскільки локалізовані методи лікування, такі як хірургія та опромінення, часто призводять до прогресування захворювання протягом шести-дванадцяти місяців.

Однак T-DXd, як виявилося, має значну і тривалу активність проти ракових клітин у головному мозку, що підкреслює його потенціал як важливого варіанту лікування для цієї складної популяції пацієнтів. Побічні ефекти T-DXd відповідали попереднім дослідженням, включно з такими поширеними проблемами, як нудота, запор, нейтропенія, втома та анемія. Інтерстиціальна хвороба легень (ІХЛ), відомий, але серйозний побічний ефект T-DXd, спостерігався з тією ж частотою, що і в попередніх дослідженнях, що вказує на важливість моніторингу цього ризику під час лікування.

Ці результати мають значні наслідки для лікування HER2-позитивного раку молочної залози, особливо для пацієнтів з метастазами в мозок. Доктор Ненсі Лін, керівник дослідження і заступник керівника відділення онкології молочної залози в Дана-Фарбер, заявила: "Наші дані показують, що T-DXd має значну і тривалу активність у головному мозку у пацієнток з HER2-позитивним раком молочної залози, який дав метастази в мозок. Ці результати підтверджують доцільність подальшого використання препарату в цій популяції пацієнтів".

Частота метастазів HER2-позитивного раку молочної залози в мозок підкреслює гостру необхідність в ефективних системних методах лікування. Метастази в мозок асоціюються з гіршим прогнозом, а традиційні методи лікування часто не справляються з прогресуванням захворювання в центральній нервовій системі. Розробка та випробування таких методів лікування, як T-DXd, мають вирішальне значення для поліпшення результатів лікування таких пацієнтів, даючи надію там, де традиційні методи лікування не приносять успіху.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.