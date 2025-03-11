Виявили канцероген: один із засобів від La Roche-Posay відкликають з продажу

Перекис бензоїлу використовується у багатьох кремах для лікування акне. За певних умов він може розкладатися й утворювати отруйний бензол, що у великих кількостях викликає лейкемію.

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Французька компанія L'Oreal відкликає всі партії свого засобу для лікування акне Effaclar Duo бренду La Roche-Posay у Сполучених Штатах Америки через імовірне забруднення бензолом — канцерогенною речовиною, що у великих кількостях може викликати лейкемію. Про це повідомляє Bloomberg.

Журналісти пишуть, що незалежна лабораторія Valisure в штаті Коннектикут у США рік тому виявила забруднення бензолом у багатьох популярних продуктах, виготовлених на основі перекису бензоїлу — ця речовина вбиває бактерії, які викликають акне, і використовується у складі Effaclar Duo від L'Oreal. За певних умов пероксид бензоїлу може розкладатися з утворенням отруйного бензолу. Бензол як природний компонент міститься також у бензині та тютюновому димі й згідно з даними Центру контролю та профілактики захворювань США у великих кількостях може викликати лейкемію.

Лабораторія попросила Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) відкликати з продажу забруднені бензолом препарату. Управління наразі не дало відповіді на запит журналістів щодо того, чи будуть відкликані інші засоби для лікування акне.

Компанія L'Oreal заявила, що тестування виявило сліди бензолу в одній із партій продукту.

"Тому, у тісній співпраці з FDA, ми заздалегідь вирішили вилучити обмежені одиниці поточної формули Effaclar Duo, що залишилися, в роздрібних торговців", — сказали журналістам у L'Oreal.

В компанії також повідомили, що скоро стане доступною покращена формула засобу від акне, що розроблялася з 2024 року та відповідатиме стандартам безпеки.

Лабораторія Valisure помітила високий вміст бензолу також у продуктах від висипань від Proactiv і торгових марок Target Corp. і CVS Health Corp. Крім того, канцероген за останні чотири роки виявляли у сонцезахисних засобах, антиперспірантах, сухих шампунях і антисептиках для рук. Багато з цих продуктів були відкликані з продажу після оцінки FDA.

Нагадаємо, 11 березня видання News Medical писало про дослідження вчених, яке відкрило новий спосіб боротьби з раком.

28 січня компанія Coca-Cola відкликала напої у Європі через виявлення надвисокого вмісту хлору в банках. Споживання цієї речовини може викликати в людей дефіцит йоду.