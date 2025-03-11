Обнаружили канцероген: одно из средств от La Roche-Posay отзывают из продажи

Перекись бензоила используется во многих кремах для лечения акне. При определенных условиях она может раскладываться и образовывать ядовитый бензол, который в больших количествах вызывает лейкемию.

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Французская компания L'Oreal отзывает все партии своего средства для лечения акне Effaclar Duo бренда La Roche-Posay в Соединенных Штатах Америки из-за вероятного загрязнения бензолом — канцерогенным веществом, которое в больших количествах может вызвать лейкемию. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты пишут, что независимая лаборатория Valisure в штате Коннектикут в США год назад обнаружила загрязнение бензолом во многих популярных продуктах, изготовленных на основе перекиси бензоила — это вещество убивает бактерии, которые вызывают акне, и используется в составе Effaclar Duo от L'Oreal. При определенных условиях пероксид бензоила может раскладываться с образованием ядовитого бензола. Бензол как природный компонент содержится также в бензине и табачном дыме и согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний США в больших количествах может вызвать лейкемию.

Лаборатория попросила Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отозвать из продажи загрязненные бензолом препарата. Управление пока не дало ответа на запрос журналистов относительно того, будут ли отозваны другие средства для лечения акне.

Компания L'Oreal заявила, что тестирование выявило следы бензола в одной из партий продукта.

"Поэтому, в тесном сотрудничестве с FDA, мы заранее решили изъять оставшиеся ограниченные единицы текущей формулы Effaclar Duo у розничных торговцев", — сказали журналистам в L'Oreal.

В компании также сообщили, что скоро станет доступной улучшенная формула средства от акне, которая разрабатывалась с 2024 года и будет соответствовать стандартам безопасности.

Лаборатория Valisure заметила высокое содержание бензола также в продуктах от высыпаний от Proactiv и торговых марок Target Corp. и CVS Health Corp. Кроме того, канцероген за последние четыре года обнаруживали в солнцезащитных средствах, антиперспирантах, сухих шампунях и антисептиках для рук. Многие из этих продуктов были отозваны из продажи после оценки FDA.

Напомним, 11 марта издание News Medical писало об исследовании ученых, которое открыло новый способ борьбы с раком.

28 января компания Coca-Cola отозвала напитки в Европе из-за обнаружения сверхвысокого содержания хлора в банках. Потребление этого вещества может вызвать у людей дефицит йода.