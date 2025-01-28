В Европе Coca-Cola отзывает напитки из-за хлорки в банках: какие номера опасной партии

Жителей Европы предупредили о партии безалкогольных напитков Coca-Cola, в банках с которыми обнаружили ядовитое вещество. Из-за употребления этого вещества у людей появляется дефицит йода.

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Проверка содержимого нескольких банок Coca-Cola с завода в Бельгии показали сверхвысокий уровень хлора, который на производстве применяют, среди прочего, для мытья бутылок. Когда вещество попадает в человеческий организм, то вызывает проблемы со здоровьем. О том, что делает европейский филиал компании, чтобы уберечь потребителей, и о номерах ядовитых партий, написало медиа Sky News.

Компания Coca-Cola отзывает партию напитков, которые продаются в Европе, сообщило медиа. Внутри жестяных банок и стеклянных бутылок с напитками Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico обнаружили вещество хлорат. Предварительно установили, что ядовитая партия попала в магазины шести европейских стран: Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции и Люксембурга. Чтобы узнать, безопасно ли употреблять напиток, стоит взглянуть на нижнюю часть банки, на горлышко или этикетку бутылки. Опасные производственные коды — от 328 GE до 338 GE.

Медиа написало, что ядовитая партия происходит с завода в Бельгии. При чем опасные напитки и в стеклянных бутылках, и банках. Проверяющие обнаружили внутри "чрезмерно высокое содержание хлората". Производители не смогли назвать размер партии, которую отзывают из торговых точек Европы. При этом уверяют, что делают все, чтобы они не попали к потребителям.

"Большинство опасных и непроданных продуктов уже изъято с полок магазинов. Мы не имеем точной цифры, но понятно, что это значительное количество", — привели журналисты комментарий бельгийского представительства Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Хлорат — побочный продукт хлорсодержащих средств, которые используют на производстве. Назначение таких средств — для мытья бутылок и очистки воды. Когда это вещество попадает в организм человека, то вызывает дефицит йода, предупредили на портале Sky News. С другой стороны, появился комментарий французского представительства Coca-Cola. Они заверили, что "вероятность связанного риска была очень низкой".

На портале и в соцсетях украинского представительства Coca-Cola пока не отыскалось заявлений по ситуации с хлоратом в банках с напитками.

Отметим, ранее Фокус писал о ядовитых продуктах, которые попали в Украину. Например, осенью 2023 года речь шла о мандаринах из Египта. Проверка показала, что содержание пестицидов во фруктах превышает норму в 33 раза.

Напоминаем, в январе издание Live Science рассказало о сверхопасной еде, которая может убить человека.