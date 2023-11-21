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Украина

Содержание пестицидов выше нормы в 33 раза: в Украину завезли ядовитые мандарины из Египта (фото)

ядовитые мандарины, мандарины из Египта
Фото: Unsplash | Ядовитые мандарины из Египта в Украине

Фрукты были обработаны опасным для здоровья очень ядовитым пестицидом, который используют для борьбы с вредителями.

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В Украину попали ядовитые фрукты, в частности, мандарины из Египта. Об этом свидетельствует информация на сайте системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF).

Эта партия египетских мандаринов является опасной для здоровья людей. Кроме Украины, цитрусовые поступили из Египта в Грецию. Там и выяснили, что содержание пестицида диметоата во фруктах превышает допустимую норму в 33 раза.

Ядовитые мандарины Fullscreen
Содержание пестицида в мандаринах превышает допустимую норму в 33 раза
Фото: Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF

Что известно об опасных фруктах, которые обработаны диметоатом

Заметим, что в Греции эти ядовитые мандарины в продажу не поступили. Их не допустили к реализации в магазинах, супермаркетах и на рынках. Успели ли фрукты попасть в магазины Украины, пока выясняют.

Пестициды в мандаринах из Египта — RASFF Fullscreen
Ядовитые мандарины в Украине — RASFF
Фото: RASFF

По состоянию на середину дня 21 ноября реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по этой ситуации не было.

Что такое диметоат

Диметоат — это химическое вещество, пестицид (фосфорорганический инсектицид), использующий (в том числе в смесях с другими активными компонентами) в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми.

Диметоат очень ядовит. Через 30-45 минут после введения смертельных и токсичных доз у подопытных крыс и мышей развивается тремор и кома.

Яд быстро проникает в организм при попадании на кожу и в глаза. Специалисты предостерегают, что в случае попадания пестицида даже на одежду, следует немедленно снять его и смыть следы вещества с одежды и поверхности кожи водой.

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Симптомы отравления пестицидами

У человека, который отравился фруктами или другими продуктами, обработанными химическим веществом диметоатом развиваются:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • рвота;
  • судороги;
  • слабость;
  • нарушение зрения и сужение зрачков;
  • чувство сдавливания в грудной клетке;
  • затрудненное дыхание;
  • потливость;
  • слезотечение;
  • выделение слюны изо рта или слизи из носовой полости;
  • мышечные спазмы и кома.

Напомним, 70 курсантов отравились в одесском лицее ВМС. Специалисты отмечают, что это произошло из-за некачественных продуктов, из которых готовили еду в столовой. В медучреждение с признаками отравления обратились 100 человек, 76 из них уже лежат в больнице.

Ранее в Тернопольской области около 17 человек обратились к врачам с отравлением после посещения кафе японской кухни.