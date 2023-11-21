Содержание пестицидов выше нормы в 33 раза: в Украину завезли ядовитые мандарины из Египта (фото)
Фрукты были обработаны опасным для здоровья очень ядовитым пестицидом, который используют для борьбы с вредителями.
В Украину попали ядовитые фрукты, в частности, мандарины из Египта. Об этом свидетельствует информация на сайте системы быстрого оповещения для пищевых продуктов и кормов (Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF).
Эта партия египетских мандаринов является опасной для здоровья людей. Кроме Украины, цитрусовые поступили из Египта в Грецию. Там и выяснили, что содержание пестицида диметоата во фруктах превышает допустимую норму в 33 раза.
Что известно об опасных фруктах, которые обработаны диметоатом
Заметим, что в Греции эти ядовитые мандарины в продажу не поступили. Их не допустили к реализации в магазинах, супермаркетах и на рынках. Успели ли фрукты попасть в магазины Украины, пока выясняют.
По состоянию на середину дня 21 ноября реакции от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по этой ситуации не было.
Что такое диметоат
Диметоат — это химическое вещество, пестицид (фосфорорганический инсектицид), использующий (в том числе в смесях с другими активными компонентами) в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми.
Диметоат очень ядовит. Через 30-45 минут после введения смертельных и токсичных доз у подопытных крыс и мышей развивается тремор и кома.
Яд быстро проникает в организм при попадании на кожу и в глаза. Специалисты предостерегают, что в случае попадания пестицида даже на одежду, следует немедленно снять его и смыть следы вещества с одежды и поверхности кожи водой.Важно
Симптомы отравления пестицидами
У человека, который отравился фруктами или другими продуктами, обработанными химическим веществом диметоатом развиваются:
- головная боль;
- тошнота;
- рвота;
- судороги;
- слабость;
- нарушение зрения и сужение зрачков;
- чувство сдавливания в грудной клетке;
- затрудненное дыхание;
- потливость;
- слезотечение;
- выделение слюны изо рта или слизи из носовой полости;
- мышечные спазмы и кома.
Напомним, 70 курсантов отравились в одесском лицее ВМС. Специалисты отмечают, что это произошло из-за некачественных продуктов, из которых готовили еду в столовой. В медучреждение с признаками отравления обратились 100 человек, 76 из них уже лежат в больнице.
Ранее в Тернопольской области около 17 человек обратились к врачам с отравлением после посещения кафе японской кухни.