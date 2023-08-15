Проработал несколько дней: на Тернопольщине массово отравились посетители нового суши-бара

За помощью к медикам обратились уже 17 человек. Заведение, которое только открылось, уже не работает, а полиция расследует нарушение санитарных норм.

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В городе Збараж в Тернопольской области массово отравились люди, которые ели в одном из местных заведений. Деталями происшествия 15 августа поделилась пресс-служба полиции Тернопольской области.

Как выяснили правоохранители, 12 августа в Збараже открылся новый суши-бар. Уже 13 и 14 августа в инфекционное отделение местной больницы обратились 17 его посетителей. Все пострадавшие имели признаки отравления.

"Врачи медицинского учреждения на запрос полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили о происшествии санэпидемстанции и сотрудникам Госпродпотребслужбы. Специалисты отобрали образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований", — проинформировали в ведомстве.

В полиции заверили, что сейчас заведение не работает, а его владельцы сотрудничают со службами. Правоохранители начали расследование нарушения санитарных правил и норм.

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