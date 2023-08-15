Пропрацював кілька днів: на Тернопільщині масово отруїлися відвідувачі нового суші-бару

За допомогою до медиків звернулись вже 17 осіб. Заклад, що тільки відкрився, вже не працює, а поліція розслідує порушення санітарних норм.

Related video

У місті Збараж у Тернопільській області масово отруїлися люди, які їли в одному з місцевих закладів. Деталями події 15 серпня поділилась пресслужба поліції Тернопільської області.

Як з’ясували правоохоронці, 12 серпня у Збаражі відкрився новий суші-бар. Вже 13 та 14 серпня до інфекційного відділення місцевої лікарні звернулися 17 його відвідувачів. Усі постраждалі мали ознаки отруєння.

"Лікарі медичної установи на запит поліціянтів підтвердили інформацію про масове звернення пацієнтів, а також повідомили про подію санепідемстанцію та співробітників Держпродспоживслужби. Фахівці відібрали зразки харчових продуктів для лабораторних досліджень", — проінформували у відомстві.

У поліції завірили, що нині заклад не працює, а його власники співпрацюють зі службами. Правоохоронці розпочали розслідування порушення санітарних правил та норм.

Нагадаємо, у КМДА відповіли, чи заплановані масові заходи в столиці до Дня незалежності. Зі слів заступника голови Володимира Бондаренка, можливе проведення виставки військової техніки.

14 серпня підприємець Олександр Соколовський розкритикував тендер на суму майже 600 мільйонів гривень. За ці гроші на Закарпатті планують капітально відремонтувати дорогу.

У Верховній Раді запропонували декриміналізувати порнографічний контент. Водночас парламентарі хочуть посилити покарання за розповсюдження порнографії серед дітей та примусове залучення осіб до її знімання.