"Може досить": у Закарпатській області на ремонт дороги хочуть виділити майже 600 мільйонів

Український підприємець звернув увагу на тендер, який напередодні з'явився в мережі. Він розкритикував плани на сотні мільйонів гривень із бюджету під час жорстокої війни.

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У Закарпатській області збираються провести капітальний ремонт дороги загального користування місцевого значення вартістю майже 600 мільйонів гривень. Про це висловився підприємець Олександр Соколовський у соціальній мережі Facebook 14 серпня.

Він на своїй сторінці поділився черговим тендером від замовника ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області".

"Може досить? Упевнений, що дорога — це важливо, але може переможемо спочатку? Чи це не ваша війна? Так, це гроші місцевих бюджетів, вони мають право витрачати їх на власний розсуд і формально все за законом. Але питання до розпорядника коштів — ви що, справді не розумієте, що це не ваші гроші, а гроші платників податків? У них є запит на здоровий глузд під час жорстокої війни", — йдеться в повідомленні.

У Закарпатській області збираються провести ремонт доріг за 600 мільйонів Фото: Скриншот У Закарпатській області збираються провести ремонт доріг за 600 мільйонів Фото: Скриншот У Закарпатській області збираються провести ремонт доріг за 600 мільйонів Фото: Скриншот

Повна вартість робіт оцінена в 595 692 028 гривень і дорога пролягатиме через Ясіня — Чорна Тиса.

Олександр Соколовський окремо наголосив, що тендер був тільки оголошений, після чого на нього чекає тривалий шлях проведення, оскарження і тільки потім можуть підписати договір. При цьому, термін позначений до 31 грудня 2023 року, через чотири місяці. За цей час потрібно прокласти складну гірську дорогу.

"Не знаю, як із капремонтом дороги, але зі списанням у поточному році грошей там думаю впораються, бо талановиті...", — підсумував підприємець.

У Закарпатській області збираються провести ремонт доріг за 600 мільйонів Фото: Скриншот

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висунув вимогу до чиновників припинити свавілля з тендерними закупівлями. Нардеп нагадав, що центральна влада може обмежити використання коштів на місцях, якщо скандальні закупівлі продовжаться.