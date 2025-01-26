Какая еда является самой смертельной для нас: ученые дали ответ (фото)

Представители трех разных природных царств борются за звание самой смертельной еды для человека в мире.

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Еда имеет важнейшее значение для нас, но иногда то, что мы едим, может быть смертельным. Обычно мы стараемся избегать того, что является опасным для жизни. Но какая еда самая смертельная, которую люди едят ежедневно? Ответ зависит от того, как мы ее определяем, пишет Live Science.

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Самая смертельная еда может быть той, которая убивает больше всего людей. В этом случае продукты питания, которые вызывают аллергию или хронические болезни, могут возглавить список. С другой стороны, самая смертельная еда может быть той, которая является ядовитой и убивает больше всего людей, или той, которая смертельна даже в малых дозах. Если включить в список только потенциально ядовитые продукты питания, то кандидатами на самую смертельную еду в мире являются представители из царства растений, животных и грибов.

По словам токсиколога Джастина Брауэра, ядовитые продукты питания обычно делят на две категории: те, которые опасны для жизни, но могут быть безопасными при правильном приготовлении, и опасные продукты питания, которые ошибочно считаются безопасными.

Маниок съедобный

Продуктом питания, который опасно употреблять в сыром виде является маниок съедобный (Manihot esculenta). Это растение является основным источником углеводов в рационе людей, которые живут в тропических регионах нашей планеты. Проблема в том, что корнеплоды и листья маниока содержат токсины, известные как цианогенные гликозиды, которые распадаются на цианид и могут паралич и даже смерть.

Продуктом питания, который опасно употреблять в сыром виде является маниок съедобный (Manihot esculenta) Фото: Live Science

По словам Брауэра, несмотря на это многие люди во всем мире продолжают есть маниок, после того как корнеплоды очищают, варят или высушивают. В то же время употребление в пищу маниока убивает более 200 человек в год, а тысячи людей навсегда остаются инвалидами из-за более низких уровней отравления цианидом.

Фугу

В животном мире самой смертельной едой является фугу, блюдо, приготовленное из нескольких видов ядовитых рыб семейства Tetraodontidae, которое в основном употребляют в Японии. Дело в том, что эти рыбы содержат яд тетродотоксин.

Тетродотоксин может вызвать онемение или паралич почти мгновенно и может привести к дыхательной недостаточности всего за 20 минут. Считается, что тетродотоксин в 1200 раз токсичнее цианида, а минимальная смертельная доза оценивается в 2–3 миллиграмма. В результате эта еда запрещена во многих странах мира.

В Японии повара должны иметь лицензию на приготовление фугу. Повара должны уметь чистить рыбу и отделять ее органы, в частности печень и кишечник, которые являются наиболее токсичными.

В Японии повара должны иметь лицензию на приготовление фугу Фото: Live Science

Десятки людей ежегодно заболевают из-за неправильного приготовления рыбы-собаки, но лишь немногие из них умирают.

Бледная поганка

Список самых смертельных продуктов питания в мире был бы неполным без представителя царства грибов. По словам Брауэра, бледная поганка (Amanita phalloides) ответственна примерно за 90% случаев смерти от употребления грибов.

Бледная поганка, родом из Европы, распространилась по всему миру как инвазивный вид. Поскольку этот гриб очень похож на шампиньон обыкновенный (Agaricus campestris), бледная поганка является причиной многих отравлений. Симптомы отравления бледной поганкой проявляются в течение шести-двенадцати часов и могут включать тошноту, рвоту и диарею. В течение нескольких дней у человека, съевшего половину бледной поганки или больше, может развиться печеночная или почечная недостаточность, что приведет к смерти. Даже если сварить или запечь бледную поганку, это все равно не уничтожает все токсины.

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