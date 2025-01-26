Спрятали 600 лет назад: в Израиле обнаружили загадочный клад золотых и серебряных монет (фото)

Возле древней синагоги обнаружен клад из сотен монет, но почему он там оказался, остается загадкой.

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Археологи обнаружили клад из 364 золотых и серебряных монет у руин древней синагоги в Израиле, недалеко от Галилейского моря, которые датируются XV веком. Почему этот клад оказался именно в этом месте, археологи пока не знают. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Numismatics, пишет Live Science.

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Ученые обнаружили сотни золотых и серебряных монет в двух кувшинах под рухнувшей стеной древней синагоги. Большинство монет были из средневековой Венеции и Мамлюкского султаната, который контролировал регион в то время. Неизвестно, почему кувшины были заполнены монетами и оставлены в этом месте.

Самые ранние из венецианских монет датируются периодом между 1329 и 1339 годами, в то время как самые поздние венецианские монеты датируются периодом между 1423 и 1457 годами.

Почему этот клад оказался именно в этом месте, археологи пока не знают Фото: Live Science

На многих венецианских монетах есть изображения святого Марка, которого традиционно считают автором Евангелия от Марка, а также латинские надписи, которые можно перевести как "Тебе, Христос, поручено это герцогство, которым Ты управляешь".

В средние века в восточном Средиземноморье венецианские монеты широко использовались в качестве валюты. К концу четырнадцатого века эти монеты были единственной европейской золотой валютой, используемой в Египте и Сирии, подконтрольным Мамлюкскому султанату, говорят археологи.

Большинство мамлюкских монет в кладе датируются периодом между 1422 и 1438 годами. Ученые обнаружили также несколько монет из других мест Европы, например, серебряная монета из Сицилии, датируемая периодом между 1285 по 1295 годами, и даже монета из Сербии.

Кто именно спрятал клад, откуда взяли все эти монеты, а также почему они были оставлены в синагоге, неизвестно Фото: Live Science

Ученые считают, что клад спрятали в период между 1438-1457 годами, или немного позже. На это указывает исследование других находок в этом месте. Кто именно спрятал клад, откуда взяли все эти монеты, а также почему они были оставлены в синагоге, неизвестно.

Археологи предполагают, что это могли быть деньги, которые пожертвовали на ремонт синагоги. Может эти монеты оставил на хранение странствующий торговец, который больше за ними не вернулся. Возможно, монеты оставили паломники, путешествующими к гробнице пророка Аввакума, упомянутого в еврейской Библии, который жил в VII веке до нашей эры. Эта гробница находится недалеко от места раскопок.

По словам ученых, разрушенное здание перестали использовать как синагогу в середине XV века, после чего оно пришло в упадок.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что Homo erectus обладали уникальными навыками. Современный человек часто сравнивается многими с тараканами в плане возможности пережить абсолютно все. Однако ученые выяснили, что такая черта присуща не только нашему виду и наши предки могли дать фору многим из нас в вопросах выживания.

Также Фокус писал о том, как генетическая несовместимость повлияла на развитие человечества. Ученые обнаружили, что неандертальцы имели редкий резус-антиген, который мог стать причиной вымирания их популяции. Из-за этого скрещивание неандертальцев с Homo sapiens вызывало тяжелые болезни и смерть их потомков.