Сховали 600 років тому: в Ізраїлі виявили загадковий скарб золотих і срібних монет (фото)

Біля стародавньої синагоги виявлено скарб із сотень монет, але чому він там опинився, залишається загадкою.

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Археологи виявили скарб із 364 золотих і срібних монет біля руїн стародавньої синагоги в Ізраїлі, недалеко від Галілейського моря, які датуються XV століттям. Чому цей скарб опинився саме в цьому місці, археологи поки що не знають. Дослідження опубліковано в журналі American Journal of Numismatics, пише Live Science.

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Учені виявили сотні золотих і срібних монет у двох глечиках під заваленою стіною стародавньої синагоги. Більшість монет були із середньовічної Венеції та Мамлюкського султанату, який контролював регіон у той час. Невідомо, чому глечики були заповнені монетами і залишені в цьому місці.

Найбільш ранні з венеціанських монет датуються періодом між 1329 і 1339 роками, тоді як найпізніші венеціанські монети датуються періодом між 1423 і 1457 роками.

Чому цей скарб опинився саме в цьому місці, археологи поки що не знають Фото: Live Science

На багатьох венеціанських монетах є зображення святого Марка, якого традиційно вважають автором Євангелія від Марка, а також латинські написи, які можна перекласти як "Тобі, Христосе, доручено це герцогство, яким Ти керуєш".

У середні віки в східному Середземномор'ї венеціанські монети широко використовувалися як валюта. До кінця чотирнадцятого століття ці монети були єдиною європейською золотою валютою, яку використовували в Єгипті та Сирії, підконтрольних Мамлюкському султанату, кажуть археологи.

Більшість мамлюкських монет у скарбі датуються періодом між 1422 і 1438 роками. Вчені виявили також кілька монет з інших місць Європи, наприклад, срібна монета з Сицилії, датована періодом між 1285 і 1295 роками, і навіть монета з Сербії.

Хто саме сховав скарб, звідки взяли всі ці монети, а також чому вони були залишені в синагозі, невідомо Фото: Live Science

Учені вважають, що скарб сховали в період між 1438-1457 роками, або трохи пізніше. На це вказує дослідження інших знахідок у цьому місці. Хто саме сховав скарб, звідки взяли всі ці монети, а також чому вони були залишені в синагозі, невідомо.

Археологи припускають, що це могли бути гроші, які пожертвували на ремонт синагоги. Може ці монети залишив на зберігання мандрівний торговець, який більше за ними не повернувся. Можливо, монети залишили прочани, які мандрують до гробниці пророка Авакума, згаданого в єврейській Біблії, який жив у VII столітті до нашої ери. Ця гробниця знаходиться недалеко від місця розкопок.

За словами вчених, зруйновану будівлю перестали використовувати як синагогу в середині XV століття, після чого вона занепала.

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