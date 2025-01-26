Яка їжа є найсмертельнішою для нас: учені дали відповідь (фото)

Представники трьох різних природних царств борються за звання найсмертельнішої їжі для людини у світі.

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Їжа має найважливіше значення для нас, але іноді те, що ми їмо, може бути смертельним. Зазвичай ми намагаємося уникати того, що є небезпечним для життя. Але яка їжа найсмертельніша, яку люди їдять щодня? Відповідь залежить від того, як ми її визначаємо, пише Live Science.

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Найсмертельніша їжа може бути тією, яка вбиває найбільше людей. У цьому випадку продукти харчування, які викликають алергію або хронічні хвороби, можуть очолити список. З іншого боку, найсмертельніша їжа може бути тією, яка є отруйною і вбиває найбільше людей, або тією, яка смертельна навіть у малих дозах. Якщо включити до списку лише потенційно отруйні продукти харчування, то кандидатами на найсмертельнішу їжу у світі є представники з царства рослин, тварин і грибів.

За словами токсиколога Джастіна Брауера, отруйні продукти харчування зазвичай ділять на дві категорії: ті, які небезпечні для життя, але можуть бути безпечними за умови правильного приготування, і небезпечні продукти харчування, які помилково вважаються безпечними.

Маніок їстівний

Продуктом харчування, який небезпечно вживати в сирому вигляді є маніок їстівний (Manihot esculenta). Ця рослина є основним джерелом вуглеводів у раціоні людей, які живуть у тропічних регіонах нашої планети. Проблема в тому, що коренеплоди та листя маніоку містять токсини, відомі як ціаногенні глікозиди, що розпадаються на ціанід і можуть спричинити параліч і навіть смерть.

Продуктом харчування, який небезпечно вживати в сирому вигляді є маніок їстівний (Manihot esculenta) Фото: Live Science

За словами Брауера, незважаючи на це, багато людей в усьому світі продовжують їсти маніок, після того як коренеплоди очищають, варять або висушують. Водночас вживання в їжу маніоку вбиває понад 200 людей на рік, а тисячі людей назавжди залишаються інвалідами через нижчі рівні отруєння ціанідом.

Фугу

У тваринному світі найсмертельнішою їжею є фугу, страва, приготована з кількох видів отруйних риб сімейства Tetraodontidae, яку здебільшого вживають у Японії. Річ у тім, що ці риби містять отруту тетродотоксин.

Тетродотоксин може викликати оніміння або параліч майже миттєво і може призвести до дихальної недостатності всього за 20 хвилин. Вважається, що тетродотоксин у 1200 разів токсичніший за ціанід, а мінімальна смертельна доза оцінюється у 2-3 міліграми. Унаслідок цього ця їжа заборонена в багатьох країнах світу.

В Японії кухарі повинні мати ліцензію на приготування фугу. Кухарі повинні вміти чистити рибу та відокремлювати її органи, зокрема печінку та кишечник, які є найбільш токсичними.

В Японії кухарі повинні мати ліцензію на приготування фугу Фото: Live Science

Десятки людей щороку хворіють через неправильне приготування риби-собаки, але лише деякі з них помирають.

Бліда поганка

Список найсмертельніших продуктів харчування у світі був би неповним без представника царства грибів. За словами Брауера, бліда поганка (Amanita phalloides) відповідальна приблизно за 90% випадків смерті від вживання грибів.

Бліда поганка, родом з Європи, поширилася по всьому світу як інвазивний вид. Оскільки цей гриб дуже схожий на печерицю звичайну (Agaricus campestris), бліда поганка є причиною багатьох отруєнь. Симптоми отруєння блідою поганкою проявляються протягом шести-дванадцяти годин і можуть включати нудоту, блювоту і діарею. Протягом кількох днів у людини, яка з'їла половину блідої поганки або більше, може розвинутися печінкова або ниркова недостатність, що призведе до смерті. Навіть якщо зварити або запекти бліду поганку, це все одно не знищує всі токсини.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.