У Європі Coca-Cola відкликає напої через хлорку в банках: які номери небезпечної партії

Жителів Європи попередили про партію безалкогольних напоїв Coca-Cola, в банках з якими виявили отруйну речовину. Від вживання цієї речовини у людей з'являється дефіцит йоду.

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Перевірка вмісту кількох банок Coca-Cola з заводу в Бельгії показали надвисокий рівень хлору, який на виробництві застосовують, серед іншого, для миття пляшок. Коли речовина потрапляє в людський організм, то викликає проблеми зі здоров'ям. Про те, що робить європейська філія компанії, щоб вберегти споживачів, та про номери отруйних партій, написало медіа Sky News.

Компанія Coca-Cola відкликає партію напоїв, які продаються у Європі, повідомило медіа. Всередині жерстяних банок та скляних пляшок з напоями Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss і Tropico виявили речовину хлорат. Попередньо встановили, що отруйна партія потрапила у магазини шести європейських країн: Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Люксембургу. Щоб дізнатись, чи безпечно вживати напій, варто глянути на нижню частину банки або на шийку чи етикетку пляшки. Небезпечні виробничі коди — від 328 GE до 338 GE.

Медіа написало, що отруйна партія походить з заводу в Бельгії. При чому небезпечні напої і в скляних пляшках, і банках. Перевіряльники виявили в середині "надмірно високий вміст хлорату". Виробники не змогли назвати розмір партії, яку відкликають з торгівельних точок Європи. При цьому запевняють, що роблять усе, аби вони не потрапили до споживачів.

"Більшість небезпечних і непроданих продуктів уже вилучено з полиць магазинів. Ми не маємо точної цифри, але зрозуміло, що це значна кількість", — навели журналісти коментар бельгійського представництва Coca-Cola Europacific Partners Belgium.

Хлорат — побічний продукт хлоровмісних засобів, які використовують на виробництві. Призначення таких засобів — для миття пляшок та очищення води. Коли ця речовина потрапляє в організм людини, то викликає дефіцит йоду, попередили на порталі Sky News. З іншого боку, з'явився коментар французького представництва Coca-Cola. Вони запевнили, що "ймовірність пов’язаного ризику була дуже низькою".

На порталі та у соцмережах українського представництва Coca-Cola поки що не відшукалось заяв щодо ситуації з хлоратом в банках з напоями.

Зазначимо, раніше Фокус писав про отруйні продукти, які потрапили в Україну. Наприклад, восени 2023 року ішлося про мандарини з Єгипту. Перевірка показала, що вміст пестицидів у фруктах перевищує норму у 33 рази.

Нагадуємо, у січні видання Live Science розповіло про наднебезпечну їжу, яка може убити людину.