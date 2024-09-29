Виживання підвищилося на 52%: учені проводять випробування нових ліків від раку мозку

Рак мозку є небезпечним захворюванням з низьким відсотком виживання. Саме тому новини про останні випробування нового методу лікування та їхні результати можуть виявитися доленосними для тисяч людей.

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Нова радіофармацевтична терапія демонструє перші ознаки успіху в лікуванні менінгіоми, складної форми пухлини головного мозку, заявили вчені. Рак мозку має низку вкрай агресивних варіантів, що робить його важким у лікуванні, тому подібні новини є серйозною надією для сотень тисяч людей, пише Medical Xpress.

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Менінгіоми, найпоширеніші первинні пухлини головного мозку, зазвичай ростуть у сполучних тканинах, що оточують головний і спинний мозок. Хоча вони не часто поширюються на інші частини тіла, вони можуть здавлювати важливі нерви, що призводить до тяжкої інвалідності або смерті. Для багатьох пацієнтів перша лінія лікування включає хірургічне втручання або опромінення. Однак у випадках, коли ці пухлини агресивно ростуть, незважаючи на лікування, і називаються рефрактерними менінгіомами, варіантів залишається небагато.

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Недавнє клінічне випробування II фази, представлене на конференції Американського товариства радіаційної онкології (ASTRO), дало надію багатьом. У дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Кеннета У. Меррелла з Медичної школи Алікс при клініці Майо, вивчали ефективність терапії з використанням радіофармацевтичних препаратів. Цей підхід, відомий як тераностика, об'єднує діагностику і лікування за допомогою радіоактивних речовин, які виявляють і вражають пухлинні клітини, не пошкоджуючи здорові тканини.

Зокрема, у дослідженні вивчали дію радіофармацевтичного препарату 177Lu-Dotatate, який уже схвалений для лікування нейроендокринних пухлин, що мають спільні біологічні характеристики з менінгіомами. 20 пацієнтів із рефрактерними менінгіомами отримали чотири інфузії 177Lu-Dotatate з інтервалом у вісім тижнів кожна. Результати показали, що 78% пацієнтів не мали прогресування через шість місяців, що значно перевершує раніше встановлений показник виживаності у 26%.

Доктор Меррелл наголосив, що ці результати можуть встановити нову планку для пацієнтів із цією агресивною пухлиною, оскільки наразі не існує стандарту лікування рефрактерних менінгіом. Дослідження також показало, що медіана виживаності без прогресування становила 11,5 місяця, а загальна виживаність через рік — 88,9%. Доктор Джеффрі Б. Джонсон, один із провідних дослідників, наголосив на перевазі сучасної ПЕТ-візуалізації в поєднанні з тераностичним підходом, що допомагає виявити пацієнтів, які з найбільшою вірогідністю отримають користь від цієї спрямованої променевої терапії.

Хоча більшість пацієнтів добре переносили лікування, у деяких з них спостерігалися побічні ефекти, такі як зниження кількості крові, а в рідкісних випадках — більш серйозні реакції, наприклад гепатит 3 ступеня і судоми. Оскільки менінгіоми, як і раніше, є серйозною проблемою для лікування через їхнє розташування і стійкість до традиційних методів терапії, дане дослідження пропонує потенційно новий шлях, що обнадіює. Радіофармацевтичні препарати, які вже довели свою ефективність у лікуванні раку щитовидної залози і простати, можуть стати незамінним інструментом для лікування інших важких захворювань.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.