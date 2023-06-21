Рятівний дует: вчені об'єднали радіотерапію і вірус у боротьбі з раком мозку

Промінь надії пробивається в похмуру область лікування гліобластоми, оскільки нове дослідження показує інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

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Нове дослідження показало, що комбінований підхід, що включає радіотерапію і вірус, який шукає ракові клітини, відомий як онколітичний вірус, може запропонувати більш потужну атаку проти небезпечної форми раку мозку — гліобластоми (ГБ). Цей підхід виявився набагато ефективнішим, ніж при ізольованому застосуванні будь-якого з методів лікування, що відкриває нові перспективи в галузі онкології, пише New Atlas.

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У світі, де більше половини всіх первинних злоякісних пухлин головного мозку припадає на ГБ, ця пухлина є однією з найсмертоносніших, яка наполегливо чинить опір лікуванню. Статистика Національного товариства пухлин головного мозку показує, що виживаність становить лише 6,9%, а середня тривалість життя після постановки діагнозу становить лише вісім місяців.

Жорстка контрстратегія є обов'язковою умовою для лікування ГБ, відомої своїм швидким і агресивним зростанням. Радіотерапія, еквівалент тотальної атаки на пухлину, особливо коли хірургічне видалення не є можливим, часто пропускає приховані злоякісні клітини, що робить її менш ніж ідеальною. Тим часом терапія онколітичними вірусами (ОВ), новий метод лікування в протираковому арсеналі, діє як подвійний агент. Він заражає і вбиває ракові клітини, одночасно провокуючи імунну відповідь проти пухлини. Одним із таких онколітичних вірусів є вірус вакцини (ВВ), історично відомий своєю роллю у вакцинах проти віспи, а тепер перепрофільований завдяки своїм несподіваним протипухлинним можливостям.

Ефективність поєднання радіотерапії та ОВ-терапії стала суттю нещодавнього дослідження, проведеного в Університеті Альберти, Канада. Мері Хітт, авторка дослідження, зазначила, що більшість видів раку з їхніми постійними мутаціями не піддаються універсальній стратегії лікування. Тому, на її думку, більше шансів на перемогу дає груповий підхід.

Команда піддала мишей з пухлинами ГБ подвійній атаці: високодозовій радіації та генетично модифікованій версії ВВ. Було проведено порівняння з результатами мишей, які отримували кожне лікування окремо. Результати показали, що мишам, які отримували комбіноване лікування, було набагато краще, ніж їхнім побратимам, які лікувалися окремо.

При оцінці окремих методів лікування тільки 20% мишей, які зазнали опромінення, і 15%, які отримували ВВ, показали повне знищення пухлини. Однак у групі, яка отримувала динамічний дует, 67% мишей були позбавлені пухлин ГБ. Ба більше, коли в організм вилікуваних мишей було введено нові ракові клітини, понад 60% мишей, які отримали комбіновану терапію, успішно протистояли новій хвилі злоякісних пухлин.

Автори вважають, що посилений ефект комбінованого лікування вражаючий, додаючи, що воно може використовувати імунну систему організму для боротьби з імунною супресією, пов'язаною з ГБ. Вони пояснюють, що використання імунної системи, власного захисного механізму нашого організму, вдосконаленого під час еволюції, для пошуку і знищення ракових клітин може виявитися багатообіцяючою стратегією.

Хоча вчені прагнуть до подальших досліджень, вони також зацікавлені в перевірці ефективності іншої протиракової зброї, відомої як інгібітор імунних контрольних точок, який відомий тим, що провокує протипухлинну відповідь імунних клітин організму. Наразі Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило тільки одну терапію ОВ — модифікований вірус простого герпесу, для деяких пацієнтів з меланомою. Проте дослідники зберігають оптимізм з приводу того, що в майбутньому буде схвалено більше методів лікування ОВ.

Хоча підтвердження безпеки та ефективності цих методів лікування за допомогою клінічних випробувань може зайняти час, Мері Хітт висловила впевненість у прогресі ОВ-терапії, заявивши, що це просто питання часу.

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