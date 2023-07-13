С ног на голову. Новое исследование перевернуло наши знания о болезни Альцгеймера

Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

Related video

Болезнь Альцгеймера — заболевание мозга, разрушающее память и навыки мышления, часто связывают с накоплением в мозге вредных белков, известных как бета-амилоидные бляшки. Новое исследование ставит под сомнение наше понимание роли гормона соматостатина в этом процессе, пишет ScienceAlert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Начнем с соматостатина. Этот гормон берет на себя множество ролей в нашем организме, влияя на различные процессы. Считается, что одна из его функций заключается в стимулировании выработки фермента неприлизина, который расщепляет вредные белки бета-амилоида.

Однако новое исследование меняет наше понимание этих процессов и их катализаторов. Они предполагают, что соматостатин замедляет процесс склеивания этих вредных белков не за счет воздействия на неприлизин, а за счет прямого взаимодействия с бета-амилоид.

По сути, соматостатин выступает в роли своеобразного "регулировщика", замедляющего сборку этих повреждающих белков. Хотя он и не останавливает этот процесс полностью, но снижает скорость объединения этих вредных белков.

К таким выводам специалисты пришли после изучения мышей, у которых отсутствовал соматостатин. Они обнаружили, что у этих мышей интенсивнее накапливались бляшки бета-амилоида, но это не было связано с неприлизином, как предполагалось ранее. Это явно указывало на то, что соматостатин влияет на этот процесс, но не так, как предполагали ученые изначально.

Данное исследование основывается на результатах предыдущего, в котором та же группа исследователей обнаружила, что соматостатин взаимодействует с белками бета-амилоида только после того, как они начинают связываться между собой.

Для ученых очень важно знать, как именно формируются эти белковые бляшки. Благодаря новому пониманию роли соматостатина исследователи получили более четкое представление о том, как эти разрушительные скопления белка собираются вместе, что может пролить свет на то, как их остановить.

Однако пока не стоит ожидать, что лекарство от болезни Альцгеймера будет создано на основе соматостатина. Хотя повышение уровня соматостатина в организме кажется логичным, многочисленные функции этого гормона в нашем организме усложняют такой подход.

Ученые подчеркивают, что, хотя данное исследование и дает убедительные доказательства роли соматостатина, оно не обязательно приводит к непосредственному лечению. Тем не менее, это прорыв, поскольку он говорит нам о том, что соматостатин может играть иную роль на ранних стадиях болезни Альцгеймера, чем считалось ранее.

Это исследование добавляет новый кусочек к сложной головоломке, которую представляет собой болезнь Альцгеймера, открывая новые пути для изучения способов борьбы с недугом. Хотя оно и не дает немедленного решения проблемы, каждый кусочек знаний приближает нас к лучшему пониманию этого сложного заболевания и приближает нас к потенциальному лекарству.

Ранее Фокус писал об обнаружении редкого гена, дающего надежду на излечение болезни Альцгеймера. Открытие колумбийца, десятилетиями не поддававшегося болезни Альцгеймера, несмотря на генетическую предрасположенность, привело к интригующим открытиям в нашем понимании этого заболевания.

Также Фокус писал о том, что ученые собираются использовать шелк пауков в лечении болезни Альцгеймера. Исследователи полагают, что разгадав тайну паучьего шелка, им удастся вылечить одну из самых загадочных болезней в истории.