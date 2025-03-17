Смертність зросла у 20 разів: імунолог попередив про небезпечний штам грипу в Україні

Люди можуть вберегти життя та здоров'я, якщо вакцинуються від грипу, заявив лікар-імунолог Андрій Волянський. При цьому користь буде навіть від вакцинації навесні.

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Доктор медичних наук, лікар-імунолог, співробітник лабораторії імунореабілітології інституту ім. Мечнікова Андрій Волянський розповів про важкий епідеміологічний сезон в Україні. Фахівець погодився з Міністерством охорони здоров'я, що деякі типи сезонних хвороб ідуть на спад, але зросла кількість випадків грипу Б. Про це він розповів медіа "24 канал".

Волянський пояснив, що в Україні на сьогодні циркулюють два штами грипу А (H1N1 та H2N3) та штам грипу Б — Viktoria. Тим часом випадків COVID-19 менше, ніж милого року. Тести показали, що у 5-6% хворих діагностується COVID-19, а у 10% — грип чи риновірус. У переважної більшості хворих на грип — штам А, заявив фахівець. Водночас протягом останнього часу стрімко зросла кількість випадків грипу Б, зауважив імунолог. Згідно з даними Волянського, є зростання на 100%. Лікар наголосив, що хвороба швидко зачіпає легені і може призвести до бактеріальної пневмонії. З його слів, є загроза смерті у складних випадках.

"Грип має характерну ознаку – швидко "спускається" в легені. Людина може померти на 5 – 6 день з початку захворювання", — сказав він.

У розмові з журналістами Волянський зауважив, що летальність грипу в останньому епідеміологічному сезоні суттєво зросла. Лікар нагадав, що зазвичай смертність — на рівні 0,1%, а на сьогодні — 2% (тобто у 20 разів більша).

"Всі ці варіанти штамів відповідають вакцинним, але перебіг захворювання саме в цьому сезоні набагато важчий і значно вища летальність", — заявив імунолог.

Лікар перелічив симптоми грипу (інтоксикація, слабкість, біль голови та м'язів, температура +38 градусів та вище) та закликав людей вакцинуватись. З його слів, захистились від грипу всього лиш 1% українців. Низький рівень вакцинації та пізнє звертання до лікаря — це причини ускладнень, підсумував Волянський і закликав пройти імунізацію весною.

Андрій Волянський — лікар-імунолог, роботи якого є в базі наукових публікацій Google Academy. Зокрема, у базі можна відшукати статті про вакцинацію, імунологічні питання перебігу COVID-19, колективний імунітет тощо.

Грип в Україні — деталі

Тим часом анонімний Telegram-канал "Труха Україна" опублікував коментар дитячої лікарки-інфекціоністки Наталі Кириці. Лікарка пояснила, що на сьогодні в Україні циркулюють штами грипу А та Б. У її коментарі не згадується зростання смертності, натомість нагадується про категорії громадян, які перебувають у зоні ризику: "люди з хронічними хворобами серцево-легеневої та серцево-судинної системи, дихальної системи, люди з імунодефіцитними станами".

"На жаль, не формується стійкий імунітет і навіть через тиждень, через декілька тижнів люди, які перенесли один з типів вірусів, можуть захворіти іншим. Не скажемо, що є якась кореляція між типом вірусу і тяжкістю", — сказали Кириця, яка має профіль в Google Scholar як дослідниця з Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і 28 статей у науковому доробку.

Зазначимо, 8 березня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні у п'яти областях перевищено епідеміологічний поріг захворювання на грип. З його слів, у 22 областях відбувся перехід від ГРВІ до грипу і у деяких школах можуть запровадити дистанційне навчання.

Нагадуємо, в лютому видання NIH розповіло про те, як вірус грипу А впливає на імунологічну систему людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.