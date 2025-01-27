Морози зовсім ні до чого: чому насправді люди частіше хворіють узимку

Дослідники розповіли, який насправді вплив чинять низькі температури на людський організм.

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Існує поширена хибна думка, що фізичне переохолодження неодмінно веде до застуди, оскільки респіраторні інфекції, як правило, посилюються в зимові місяці. Більш морозна погода дійсно може зробити нас більш сприйнятливими до інфекцій, холодні умови насправді зовсім не викликають хворобу від початку, пише Live Science.

Утім, є й інші стани, які активуються низькими температурами, наприклад, гіпотермія, спричинена небезпечним падінням температури тіла. Як правило, температура тіла тримається в межах 37 градусів за Цельсієм, плюс-мінус градус. Саме ця температура підтримує всі нормальні фізіологічні процеси в організмі людини.

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Якщо ж людина зазнає впливу екстремально низьких температур, організм може не виробляти тепло так само швидко, як втрачає його, — унаслідок цього внутрішня температура різко падає. Якщо вона досягне позначки нижче 35 градусів за Цельсієм, може розвинутися гіпотермія, симптомами якої є:

тремтіння;

блідість;

холод;

сухість шкіри;

невиразне мовлення;

уповільнене дихання.

Дослідники наголошують, якщо гіпотермію не лікувати, це може призвести до порушення роботи органів та їхньої відмови, а врешті-решт і смерті.

За словами доцентки кафедри медицини Північно-Західного університету, докторки Рейчел Амдур, вплив температур нижче 0 градусів за Цельсієм, особливо протягом тривалого часу, може викликати обмороження. Як правило, обмороження відбувається в кінцівках тіла — першими страждають пальці рук і ніг, ніс і вуха.

Дослідники зазначають, що сильний холод призводить до замерзання води в тканинах, що обмежує приплив крові та може призвести до відмирання тканин. У результаті шкіра людини може стати фіолетовою або синьою, а в найважчих випадках може знадобитися хірургічне видалення тканин або ампутація.

За словами докторки Амдур, ще один стан, який може бути викликаний холодною погодою, — синдром Рейно, що впливає на приплив крові. Хвороба Рейно викликає звуження кровоносних судин, особливо в кінцівках, таких як пальці рук і ніг, через що вони стають білими або синіми. Цей стан викликається холодом у людей, схильних до цього синдрому.

Дослідники зазначають, що є й інші захворювання, які також можуть бути спричинені холодною погодою, зокрема:

"траншейна стопа";

обмороження;

холодова кропив'янка.

Холодна погода також може погіршити інші захворювання, як-от екзема і респіраторні захворювання, як-от астма або хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Крім того, взимку частіше трапляються серцеві напади.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим небезпечна для здоров'я морозна зимова погода.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.