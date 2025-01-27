Морозы вовсе ни при чем: почему на самом деле люди чаще болеют зимой
Исследователи рассказали, какое на самом деле воздействие оказывают низкие температуры на человеческий организм.
Существует распространенное заблуждение, что физическое переохлаждение непременно ведет к простуде, так как респираторные инфекции, как правило, усиливаются в зимние месяцы. Более морозная погода действительно может сделать нас более восприимчивыми к инфекциям, холодные условия на самом деле вовсе не вызывают болезнь изначально, пишет Live Science.
Впрочем, есть и другие состояния, которые активируются низкими температурами, например, гипотермия, вызванная опасным падением температуры тела. Как правило, температура тело держится в пределах 37 градусов по Цельсию, плюс-минус градус. Именно эта температура поддерживает все нормальные физиологические процессы в организме человека.
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Если же человек подвергнется воздействию экстремально низких температур, организм может не вырабатывать тепло столь же быстро, как теряет его — в результате внутренняя температура резко падает. Если он достигнет отметки ниже 35 градусов по Цельсию, может развиться гипотермия, симптомами которой являются:
- дрожь;
- бледность;
- холод;
- сухость кожи;
- невнятная речь;
- замедленное дыхание.
Исследователи отмечают, если гипотермию не лечить, это может привести к нарушению работы органов и их отказу, а в конце концов и смерти.
По словам доцента кафедры медицины Северо-Западного университета, доктора Рэйчел Амдур, воздействие температур ниже 0 градусов по Цельсию, особенно в течение длительного времени, может вызвать обморожение. Как правило, обморожение происходит в конечностях тела — первыми страдают пальцы рук и ног, нос и уши.
Исследователи отмечают, что сильный холод приводит к замерзанию воды в тканях, что ограничивает приток крови и может привести к отмиранию тканей. В результате кожа человека может стать фиолетовой или синей, а в самых тяжелых случаях может потребоваться хирургическое удаление тканей или ампутация.
По словам доктора Амдур, еще одно состояние, которое может быть вызвано холодной погодой — синдром Рейно, влияющий на приток крови. Болезнь Рейно вызывает сужение кровеносных сосудов, особенно в конечностях, таких как пальцы рук и ног, из-за чего они становятся белыми или синими. Это состояние вызывается холодом у людей, предрасположенных к этому синдрому.
Исследователи отмечают, что есть и другие заболевания, которые также могут быть вызваны холодной погодой, в том числе:
- "траншейная стопа";
- обморожение;
- холодовая крапивница.
Холодная погода также может усугубить другие заболевания, такие как экзема и респираторные заболевания, такие как астма или хроническое абструктивное заболевание легких (ХОБЛ). Кроме того, зимой чаще случаются сердечные приступы.
Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чем опасна для здоровья морозная зимняя погода.
Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.