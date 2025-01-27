Морозы вовсе ни при чем: почему на самом деле люди чаще болеют зимой

Исследователи рассказали, какое на самом деле воздействие оказывают низкие температуры на человеческий организм.

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Существует распространенное заблуждение, что физическое переохлаждение непременно ведет к простуде, так как респираторные инфекции, как правило, усиливаются в зимние месяцы. Более морозная погода действительно может сделать нас более восприимчивыми к инфекциям, холодные условия на самом деле вовсе не вызывают болезнь изначально, пишет Live Science.

Впрочем, есть и другие состояния, которые активируются низкими температурами, например, гипотермия, вызванная опасным падением температуры тела. Как правило, температура тело держится в пределах 37 градусов по Цельсию, плюс-минус градус. Именно эта температура поддерживает все нормальные физиологические процессы в организме человека.

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Если же человек подвергнется воздействию экстремально низких температур, организм может не вырабатывать тепло столь же быстро, как теряет его — в результате внутренняя температура резко падает. Если он достигнет отметки ниже 35 градусов по Цельсию, может развиться гипотермия, симптомами которой являются:

дрожь;

бледность;

холод;

сухость кожи;

невнятная речь;

замедленное дыхание.

Исследователи отмечают, если гипотермию не лечить, это может привести к нарушению работы органов и их отказу, а в конце концов и смерти.

По словам доцента кафедры медицины Северо-Западного университета, доктора Рэйчел Амдур, воздействие температур ниже 0 градусов по Цельсию, особенно в течение длительного времени, может вызвать обморожение. Как правило, обморожение происходит в конечностях тела — первыми страдают пальцы рук и ног, нос и уши.

Исследователи отмечают, что сильный холод приводит к замерзанию воды в тканях, что ограничивает приток крови и может привести к отмиранию тканей. В результате кожа человека может стать фиолетовой или синей, а в самых тяжелых случаях может потребоваться хирургическое удаление тканей или ампутация.

По словам доктора Амдур, еще одно состояние, которое может быть вызвано холодной погодой — синдром Рейно, влияющий на приток крови. Болезнь Рейно вызывает сужение кровеносных сосудов, особенно в конечностях, таких как пальцы рук и ног, из-за чего они становятся белыми или синими. Это состояние вызывается холодом у людей, предрасположенных к этому синдрому.

Исследователи отмечают, что есть и другие заболевания, которые также могут быть вызваны холодной погодой, в том числе:

"траншейная стопа";

обморожение;

холодовая крапивница.

Холодная погода также может усугубить другие заболевания, такие как экзема и респираторные заболевания, такие как астма или хроническое абструктивное заболевание легких (ХОБЛ). Кроме того, зимой чаще случаются сердечные приступы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чем опасна для здоровья морозная зимняя погода.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.