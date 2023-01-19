Ледяная ловушка. Ученые рассказали, чем опасна для здоровья морозная зимняя погода

Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

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Несмотря на то, что морозная зимняя погода — вполне нормальное явление, сильные морозы несут угрозу для нашего организма и дело не только в сезонных простудах, рисков намного больше, пишет Daily Mail.

Ученые собрали несколько фактов о том, как морозная зимняя погода действует на наш организм и как мы можем себя защитить в сильные холода.

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Сердечные заболевания

Исследование показывает, что сердечные приступы и инсульты случаются в два раза чаще во время холодов, которые длятся четыре и более дней. Ученые объясняют, что это связано с тем, что наши кровеносные сосуды сужаются в коже, пальцах рук и ног — это ответ нашего организма на холод, поскольку оно пытается сохранить тепло. Этот процесс называется вазоконстрикцией, при которой повышается кровеносное давление и частота сердечных сокращений. Это обусловлено тем, что нашему сердцу приходится работать с большей нагрузкой, чтобы продолжать перекачивать кровь по телу.

Кроме того, по словам медиков, в ответ на понижение температуры наша кровь становится более густой и липкой — организм вырабатывает больше тромбоцитов в ответ на холод, что в разы увеличивает риск развития тромбов.

Отметим, что все вышеописанное является вполне естественной реакцией организма на морозы, но стремление защитить жизненно важные органы и поддержать внутреннюю температуру на уровне 37°C значительно повышает иск инсульта и сердечного приступа, особенно у людей с сердечными заболеваниями.

Медики советуют:

тепло одеваться и не перемерзать;

свести пребывание на открытом воздухе к минимуму во время сильных морозов.

Иммунная система

Пик сезона гриппа и ОРВИ припадает на холодные месяцы, отчасти это связано с тем, что люди проводят меньше времени на открытом воздухе и все больше — в закрытых плохо проветриваемых помещениях. Все это увеличивает вероятность того, что зараженный человек передаст вирус другим.

Однако еще одним виновником всплеска респираторных заболеваний смело можно назвать холод, который подавляет иммунную систему, тем самым увеличивая риск заражения и затрудняя борьбу организма с заразой.

Исследования показывает, что наша иммунная система особенно страдает в разгар зимы — холодный воздух убивает миллиарды вирусов и бактерий, борющихся с респираторными вирусами в носу. К слову, некоторые ученые полагают, что даже простое содержание носа в тепле, например, замотаться в шарф, вполне может снизить риск подхватить респираторное заболевание.

Другие исследования показывают, что наш основной враг — холодный и сухой воздух, который уменьшает количество слизи в носу и горле, тем самым снижая наш иммунитет, ведь именно слизь способна улавливать и изгонять вирусы из нашего организма.

Проблемы с дыханием

Ученые отмечают, что холодный воздух может быть особенно опасен для людей с респираторными заболеваниями, например, астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Это связано с тем, что дыхательные пути сужаются, а легкие сжимаются при вдыхании холодного воздуха, что может привести к:

затрудненному дыханию;

хрипам;

кашлю;

приступам астмы.

Кроме того холодная и влажная погода повышает риск образования плесени и сырости в жилых домах и зданиях, что также может вызывать раздражение легких. Ученые также отмечают, что это со временем может повысить риск развития респираторных инфекций и нарушения функции легких.

Обострение артрита

Артрит весьма распространенное заболевание, которое вызывает боль и воспаление в суставах. Девять из десяти людей, страдающих от артрита, говорят, что боли и скованность руках, бедрах и коленях усиливаются в холодную погоду. Исследователи полагают, что это связано с тем, что холодная погода снижает температуру суставов, что делает их более тугоподвижными.

Кроме того исследование показывает, что низкие температуры также повышают чувствительность к боли и даже может вызывать мышечные спазмы, что только усугубляет симптомы артрита.

Исследователи также обнаружили, что холодная погода вызывает падение барометрического давления, что в свою очередь приводит к расширению мышц и сухожилий — в результате увеличивается нагрузка на суставы.

[ + – ] Зимой увеличивается нагрузка на суставы Фото: The Guardian

Медики советуют:

не выходить на улицу без перчаток и шапки;

поддерживать дома температуру не ниже 18°C.

Депрессия и тревога

Любопытный факт — 16 января считается самым депрессивным днем 2023 года. Исследователи предполагают, что именно в этот день большинство отказываются от своих новогодних обещаний, праздничный период заканчивается, а мотивация близится к нулю.

Впрочем, исследователи пока не нашли веских доказательств того, что "синий понедельник" в действительности существует — ученые полагают, что дело вовсе не в конкретной дате, а в том, что депрессия и тревога более распространены в холодное время года.

Исследователи полагают, что психические заболевания, такие как депрессия, являются косвенным последствием холода. Ученые пришли к выводу, что сильный холод может поспособствовать развитию этого состояния или усугубить уже существующую депрессию.

Ученые пока не могут разгадать связь между депрессией, тревогой и холодом, однако полагают, что это как-то связано с уменьшением воздействия солнечного света.

[ + – ] Сокращение светового дня может усугубить депрессию Фото: Getty Images/Kittiphan Teerawattanakul

Несчастные случаи

Один из наиболее очевидных побочных эффектов холодной погоды, однако так или иначе снег и лед действительно являются одним из самых опасных аспектов зимы для здоровья. Исследователи отмечают, что скользкие дорожки и дороги в сочетании с сократившемся световым днем могут стать причиной травм пешеходов.

Более того, ученые обнаружили, что на каждый градус температуры ниже 5°C приходится 1%-ое увеличение числа госпитализаций, в основном связанное с травмами и переломами из-за падений.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему январь такой депрессивный.