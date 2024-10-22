Большие малые дети: существует ли "мужской грипп" и почему мужчины сложнее переносит простуду
Когда дело доходит до гриппа или простуды, существует распространенное мнение, что мужчины переносят болезнь сложнее, чем женщины.
Концепция "мужского гриппа", предполагающая, что мужчины значительно тяжелее переносят грипп и простуду, преувеличивая свои симптомы и ведя себя как "большие малые дети". Но так ли это на самом действительно ли существует этот "мужской грипп"? Ученые объяснили, в чем тут дело, пишет New Atlas.
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Мужской грипп
Эта концепция существует довольно давно, считается, что самое раннее известное использование "мужского гриппа" было найдено в сообщении в 1999 году — это задокументировано в Оксфордском словаре английского языка. Но какая наука стоит за этой концепцией?
По словам исследователей, все довольно непросто. В 2022 году ученые опубликовали в журнале Annual Review of Immunology (ARI) один из наиболее полный обзор исследований. В нем говорится, что действительно существует довольно большая разница в том, как мужчины и женщины реагируют на бактериальные и вирусные захватчики.
Результаты указывают на то, что женщины, как правило, реже болеют вирусными инфекциями, чем мужчины. Предполагается, что это может быть связано с тем, что мужчины реже занимаются профилактикой заболевания. В то же время женщины чаще используют маски и моют руки, когда болеют.
Однако ученые также обнаружили, что существуют и биологические различия: например, женщины вырабатывают более сильный иммунный ответ на вирусы. Исследование также показало, что перед лицом инфекции H1N1 у женщин уровень антител в организме выше, чем у мужчин. Кроме того, ученые считают, что иммунная система женщин лучше оснащена для борьбы с вирусами. Не менее важным является и то, что у женщин, как правило, более низкая вирусная нагрузка, чем у мужчин, при заражении одинаковыми микробами — то есть, симптомы действительно будут менее серьезными.
Виноват Дарвин
Исследователи считают, что существует эволюционное и биологическое объяснение того, почему у женщин иммунная система более сильная. Во-первых, многие функции иммунной системы происходят от Х-хромосомы — у женщин их две, а потому логичная, что их система в целом более сильная. Во-вторых, ученые считают, что эстроген повышает иммунитет, а тестостерон напротив — подавляет его. В-третьих, это имеет смысл с эволюционной точки зрения: женщинам необходимо оставаться здоровыми, чтобы выносить и воспитать потомство.
Таким образом, есть некоторые неопровержимые доказательства того, что у мужчин более слабая иммунная система, чем у женщин, поэтому они болеют сильнее. Исследователи предполагают, что это действительно может быть связано с тем, что мужчины чаще жалуются на свое здоровье и симптомы болезней. Но ученые отмечают, что исследования не могут назвать точных причин.
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