Большие малые дети: существует ли "мужской грипп" и почему мужчины сложнее переносит простуду

Когда дело доходит до гриппа или простуды, существует распространенное мнение, что мужчины переносят болезнь сложнее, чем женщины.

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Концепция "мужского гриппа", предполагающая, что мужчины значительно тяжелее переносят грипп и простуду, преувеличивая свои симптомы и ведя себя как "большие малые дети". Но так ли это на самом действительно ли существует этот "мужской грипп"? Ученые объяснили, в чем тут дело, пишет New Atlas.

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Мужской грипп

Эта концепция существует довольно давно, считается, что самое раннее известное использование "мужского гриппа" было найдено в сообщении в 1999 году — это задокументировано в Оксфордском словаре английского языка. Но какая наука стоит за этой концепцией?

По словам исследователей, все довольно непросто. В 2022 году ученые опубликовали в журнале Annual Review of Immunology (ARI) один из наиболее полный обзор исследований. В нем говорится, что действительно существует довольно большая разница в том, как мужчины и женщины реагируют на бактериальные и вирусные захватчики.

Результаты указывают на то, что женщины, как правило, реже болеют вирусными инфекциями, чем мужчины. Предполагается, что это может быть связано с тем, что мужчины реже занимаются профилактикой заболевания. В то же время женщины чаще используют маски и моют руки, когда болеют.

Однако ученые также обнаружили, что существуют и биологические различия: например, женщины вырабатывают более сильный иммунный ответ на вирусы. Исследование также показало, что перед лицом инфекции H1N1 у женщин уровень антител в организме выше, чем у мужчин. Кроме того, ученые считают, что иммунная система женщин лучше оснащена для борьбы с вирусами. Не менее важным является и то, что у женщин, как правило, более низкая вирусная нагрузка, чем у мужчин, при заражении одинаковыми микробами — то есть, симптомы действительно будут менее серьезными.

Виноват Дарвин

Исследователи считают, что существует эволюционное и биологическое объяснение того, почему у женщин иммунная система более сильная. Во-первых, многие функции иммунной системы происходят от Х-хромосомы — у женщин их две, а потому логичная, что их система в целом более сильная. Во-вторых, ученые считают, что эстроген повышает иммунитет, а тестостерон напротив — подавляет его. В-третьих, это имеет смысл с эволюционной точки зрения: женщинам необходимо оставаться здоровыми, чтобы выносить и воспитать потомство.

Таким образом, есть некоторые неопровержимые доказательства того, что у мужчин более слабая иммунная система, чем у женщин, поэтому они болеют сильнее. Исследователи предполагают, что это действительно может быть связано с тем, что мужчины чаще жалуются на свое здоровье и симптомы болезней. Но ученые отмечают, что исследования не могут назвать точных причин.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разделили всех мужчин на Земле на три категории.

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