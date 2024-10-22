Великі малі діти: чи існує "чоловічий грип" і чому чоловіки складніше переносять застуду

Коли справа доходить до грипу чи застуди, існує поширена думка, що чоловіки переносять хворобу складніше, ніж жінки.

Related video

Концепція "чоловічого грипу", яка припускає, що чоловіки значно важче переносять грип та застуду, перебільшуючи свої симптоми та поводячись як "великі малі діти". Але чи так це насправді, чи дійсно існує цей "чоловічий грип"? Вчені пояснили, в чому тут справа, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чоловічий грип

Ця концепція існує досить давно, вважається, що найбільш раннє відоме використання "чоловічого грипу" було знайдено в повідомленні 1999 року — це задокументовано в Оксфордському словнику англійської мови. Але яка наука стоїть за цією концепцією?

За словами дослідників, усе досить непросто. У 2022 році вчені опублікували в журналі Annual Review of Immunology (ARI) один із найповніших оглядів досліджень. У ньому йдеться про те, що справді існує доволі велика різниця в тому, як чоловіки та жінки реагують на бактеріальні та вірусні загарбники.

Результати вказують на те, що жінки, як правило, рідше хворіють на вірусні інфекції, ніж чоловіки. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що чоловіки рідше займаються профілактикою захворювання. Водночас жінки частіше використовують маски та миють руки, коли хворіють.

Однак учені також виявили, що існують і біологічні відмінності: наприклад, жінки виробляють сильнішу імунну відповідь на віруси. Дослідження також показало, що перед обличчям інфекції H1N1 у жінок рівень антитіл в організмі вищий, ніж у чоловіків. Крім того, вчені вважають, що імунна система жінок краще оснащена для боротьби з вірусами. Не менш важливим є й те, що в жінок, як правило, нижче вірусне навантаження, ніж у чоловіків, за умови зараження однаковими мікробами — тобто, симптоми справді будуть менш серйозними.

Винен Дарвін

Дослідники вважають, що існує еволюційне та біологічне пояснення того, чому в жінок імунна система сильніша. По-перше, багато функцій імунної системи походять від Х-хромосоми — у жінок їх дві, а тому логічно, що їхня система загалом сильніша. По-друге, вчені вважають, що естроген підвищує імунітет, а тестостерон навпаки — пригнічує його. По-третє, це має сенс з еволюційного погляду: жінкам необхідно залишатися здоровими, щоб виносити й виховати потомство.

Таким чином, є деякі неспростовні докази того, що у чоловіків слабша імунна система, ніж у жінок, тому вони хворіють сильніше. Дослідники припускають, що це дійсно може бути пов'язано з тим, що чоловіки частіше скаржаться на своє здоров'я і симптоми хвороб. Але вчені зазначають, що дослідження не можуть назвати точних причин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розділили всіх чоловіків на Землі на три категорії.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.