Під одну гребінку. Вчені розділили всіх чоловіків на Землі на три категорії

У новому дослідженні виявили три нові категорії мужності, до яких, на думку дослідників, підходять усі чоловіки.

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Коли справа доходить до типів чоловіків, на думку можуть спасти альфа і бета. Однак у новому дослідженні вчені спростували цю вкорінену теорію. Тепер дослідники вважають, що всіх чоловіків на Землі можна розділити на три категорії, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні вчені з Колумбійського університету відібрали 92 гетеросексуальних чоловіки з різних культур віком від 19 до 43 років. Далі їх попросили заповнити спеціальні анкети, щоб оцінити свій стиль мужності. Результати свідчать про те, що всі чоловіки-реципієнти належать до однієї з трьох категорій:

неотрадиціоналісти; егалітаристи; прогресивісти.

За словами керівника дослідження, доктора Джона Оліффа, чоловіки-неотрадиціоналісти, як правило, слідують традиційним гендерним ролям; егалітаристи прагнуть до більш рівноправного партнерства, а прогресивні чоловіки регулярно розмовляють зі своїми партнерками, щоб домовитися про те, хто і чим займатиметься.

Оліфф зазначає, що основною ідеєю дослідження було з'ясувати, як стилі мужності впливають на стосунки та їхнє психічне здоров'я. Автори дослідження підкреслили, що всі три типи мужності були пов'язані з різними перевагами й проблемами.

Результати дослідження свідчать про те, що чоловіки, які активно просувають гендерну рівність і соціальну справедливість, повідомляли про поліпшення психічного добробуту. При цьому чоловіки, які кидають виклик цим тезам, частіше стикаються з ізоляцією або критикою з боку інших, що впливає на їхнє психічне здоров'я.

При цьому результати дослідження показують, що деякі реципієнти з егалітарним стилем все ще намагаються зрозуміти концепцію гендерної рівності шляхом розподілу домашніх обов'язків строго порівну. Ці зрушення і стреси, на жаль, також мають наслідки для психічного здоров'я.

За словами Оліффа, вони з колегами сподіваються, що результати їхнього дослідження допоможуть парам прокласти шлях до більш здорових стосунків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки часу необхідно, щоб зізнатися в коханні.