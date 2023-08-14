Скинути "Love бомбу". Вчені з'ясували, скільки часу необхідно, щоб зізнатися у коханні

Дослідники вирахували середній час, який потрібен парам, і стверджують, що чоловіки частіше говорять ці три слова першими.

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Від першого побачення до першого поцілунку і зустрічі з друзями є кілька ключових етапів, які пари сподіваються пройти, коли починають зустрічатися. Тепер дослідники зосередилися на вивченні одного з цих кроків — а саме освідчення в коханні, пише Daily Mail.

Дослідження вперше було опубліковано Британським психологічним товариством — під час аналізу вчені мали намір дізнатися, скільки часу в середньому потрібно людям у різних країнах і культурах, щоб сказати: "Я люблю тебе".

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Під час дослідження вчені з Університету Абертей у Данді відібрали трохи більше ніж 3 000 учасників з Австралії, Бразилії, Чилі, Колумбії, Франції, Польщі та Великої Британії: 70% жінок і 30% чоловіків. Далі їх попросили заповнити онлайн-анкети.

У першому опитуванні учасники відповіли на 6 різних запитань про зізнання в коханні, зокрема й на запитання про те, хто з партнерів сказав ці три слова першим у їхніх останніх стосунках. Далі їх попросили розповісти, як скоро вони почали замислюватися над тим, щоб освідчитися в коханні; коли насправді сказали ці слова; коли їхній партнер освідчився в коханні. Зрештою реципієнтів також запитали про їхній стиль прив'язаності та про те, що вони відчули, коли почули від партнера "я кохаю тебе".

Результати дослідження свідчать про те, що в 6 із 7 країн чоловіки частіше зізнавалися в коханні першими. При цьому чоловікам у середньому потрібно 107 днів або 3,5 місяця, щоб вимовити "я кохаю тебе". Науковці також з'ясували, що чоловіки починали думати про освідчення вже за 69 днів після початку стосунків, тоді як жінкам потрібно було 77 днів, щоб замислитися над цими словами й 122 дні, щоб їх вимовити.

Автори дослідження зазначають, що більшість учасників відчули себе щасливими, коли почули зізнання, хоча, ймовірно, стиль прив'язаності також зіграв роль у цій реакції. Наприклад, реципієнти зі стилем "уникнення" були менш щасливими, тоді як учасники з "тривожним" стилем прив'язаності були щасливішими в цей момент. Утім, так чи інакше, всі учасники запитання були раді почути ці три слова.

Зазначимо, що дане дослідження було проведене незабаром після того, як команда з Університету штату Мічиган виявила, що особистості, які збігаються, зовсім не є ідеальним підходом до пошуку "єдиного".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як перевірити сумісність із партнером.

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