Скинуть "Love бомбу". Ученые выяснили, сколько времени необходимо, чтобы признаться в любви

Исследователи высчитали среднее время, которое требуется парам, и утверждают, что мужчины чаще говорят эти три слова первыми.

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От первого свидания до первого поцелуя и встречи с друзьями есть несколько ключевых этапов, которые пары надеются пройти, когда начинают встречаться. Теперь исследователи сосредоточились на изучении одного из этих шагов — а именно признании в любви, пишет Daily Mail.

Исследование впервые было опубликовано Британским психологическим обществом — в ходе анализа ученые намеревались узнать, сколько времени в среднем требуется людям в разных странах и культурах, чтобы сказать: "Я люблю тебя".

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В ходе исследования ученые из Университета Абертей в Данди отобрали чуть более 3 000 участников из Австралии, Бразилии, Чили, Колумбии, Франции, Польши и Великобритании: 70% женщин и 30% мужчин. Далее их попросили заполнить онлайн-анкеты.

В первом опросе участники ответили на 6 различных вопросов о признаниях в любви, в том числе и на вопрос о том, кто из партнеров сказал эти три слова первым в их последних отношениях. Далее их попросили рассказать, как скоро они начали задумываться над тем, чтобы признаться в любви; когда на самом деле сказали эти слова; когда их партнер признался в любви. В конце концов реципиентов также спросили об их стиле привязанности и о том, что они почувствовали, когда услышали от партнера "я люблю тебя".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в 6 из 7 стран мужчины чаще признавались в любви первыми. При этом мужчинам в среднем требуется 107 дней или 3,5 месяца, чтобы произнести "я люблю тебя". Ученые также выяснили, что мужчины начинали думать о признании уже через 69 дней после начала отношений, в то время как женщинам требовалось 77 дней, чтобы задуматься над этими словами и 122 дня, чтобы их произнести.

Авторы исследования отмечают, что большинство участников почувствовали себя счастливыми, когда услышали признание, хотя, вероятно, стиль привязанности также сыграл роль в этой реакции. Например, реципиенты с "избегающим" стилем были менее счастливы, тогда как участники с "тревожным" стилем привязанности были более счастливы в этот момент. Впрочем, так или иначе, все участники вопроса были рады услышать эти три слова.

Отметим, что данное исследование было проведено вскоре после того, как команда из Университета штат Мичиган обнаружили, что совпадающие личности вовсе не являются идеальным подходом к поиску "единственного".

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