Крижана пастка. Вчені розповіли, чим небезпечна для здоров'я морозна зимова погода

Дослідники озвучили всі ризики — від впливу на імунну систему та серцевих нападів до тривоги та депресії.

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Незважаючи на те, що морозна зимова погода є цілком нормальним явищем, сильні морози несуть загрозу для нашого організму і справа не тільки в сезонних застудах, ризиків набагато більше, пише Daily Mail.

Вчені зібрали кілька фактів про те, як морозна зимова погода діє на наш організм і як ми можемо себе захистити у сильні холоди.

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Серцеві захворювання

Дослідження показує, що серцеві напади та інсульти трапляються вдвічі частіше під час холодів, які тривають чотири та більше днів. Вчені пояснюють, що це пов'язано з тим, що наші кровоносні судини звужуються у шкірі, пальцях рук та ніг – це відповідь нашого організму на холод, оскільки він намагається зберегти тепло. Цей процес називається вазоконстрикцією, при якій підвищується кровоносний тиск та частота серцевих скорочень. Це пов'язано з тим, що нашому серцю доводиться працювати з більшим навантаженням, щоб продовжувати перекачувати кров по тілу.

Крім того, за словами медиків, у відповідь на зниження температури наша кров стає густішою та липкішою – організм виробляє більше тромбоцитів у відповідь на холод, що в рази збільшує ризик розвитку тромбів.

Зазначимо, що все вищезгадане є цілком природною реакцією організму на морози, але прагнення захистити життєво важливі органи та підтримати внутрішню температуру на рівні 37°C значно підвищує ризик інсульту та серцевого нападу, особливо у людей із серцевими захворюваннями.

Медики радять:

тепло одягатися та не перемерзати;

звести перебування на свіжому повітрі до мінімуму під час сильних морозів.

Імунна система

Пік сезону грипу та ГРВІ припадає на холодні місяці, частково це пов'язано з тим, що люди проводять менше часу на відкритому повітрі і все більше — в закритих приміщеннях, що погано провітрюються. Все це збільшує ймовірність того, що заражена людина передасть вірус іншим.

Однак ще одним винуватцем сплеску респіраторних захворювань сміливо можна назвати холод, який пригнічує імунну систему, тим самим збільшуючи ризик зараження та ускладнюючи боротьбу організму із інфекцією.

Дослідження показує, що наша імунна система особливо страждає в розпал зими — холодне повітря вбиває мільярди вірусів та бактерій, які борються з респіраторними вірусами в носі. До речі, деякі вчені вважають, що навіть просте перебування носа в теплі, наприклад, замотатися в шарф, може знизити ризик підхопити респіраторне захворювання.

Інші дослідження показують, що наш основний ворог — холодне і сухе повітря, яке зменшує кількість слизу в носі та горлі, тим самим знижуючи наш імунітет, адже саме слиз здатний вловлювати та виганяти віруси з нашого організму.

Проблеми з диханням

Вчені відзначають, що холодне повітря може бути особливо небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, наприклад, астмою та хронічною обструктивною хворобою легень. Це пов'язано з тим, що дихальні шляхи звужуються, а легені стискаються при вдиханні холодного повітря, що може призвести до:

затрудненого дихання;

хрипів;

кашлю;

нападів астми.

Крім того, холодна і волога погода підвищує ризик утворення плісняви та вогкості в житлових будинках і будівлях, що також може викликати подразнення легень. Вчені також зазначають, що це згодом може підвищити ризик розвитку респіраторних інфекцій та порушення функції легень.

Загострення артриту

Артрит дуже поширене захворювання, яке викликає біль та запалення в суглобах. Дев'ять із десяти людей, які страждають від артриту, кажуть, що біль і скутість рук, стегон і колін посилюються в холодну погоду. Дослідники вважають, що це пов'язано з тим, що холодна погода знижує температуру суглобів, що робить їх більш рухливими.

Крім того, дослідження показує, що низькі температури також підвищують чутливість до болю і навіть можуть викликати м'язові спазми, що тільки посилює симптоми артриту.

Дослідники також виявили, що холодна погода спричиняє падіння барометричного тиску, що, у свою чергу, призводить до розширення м'язів та сухожиль – у результаті збільшується навантаження на суглоби.

[ + – ] Взимку збільшується навантаження на суглоби Фото: The Guardian

Медики радять:

не виходити на двір без рукавичок і шапки;

підтримувати вдома температуру не нижче 18°C.

Депресія та тривога

Цікавий факт – 16 січня вважається найдепресивнішим днем 2023 року. Дослідники припускають, що саме цього дня більшість відмовляються від своїх новорічних обіцянок, святковий період закінчується, а мотивація наближається до нуля.

Втім, дослідники поки що не знайшли вагомих доказів того, що "синій понеділок" насправді існує — вчені вважають, що справа зовсім не в конкретній даті, а в тому, що депресія і тривога більш поширені в холодну пору року.

Дослідники вважають, що психічні захворювання, такі як депресія є непрямим наслідком холоду. Вчені дійшли висновку, що сильний холод може сприяти розвитку цього стану або посилити вже існуючу депресію.

Вчені поки що не можуть розгадати зв'язок між депресією, тривогою і холодом, проте вважають, що це пов'язано зі зменшенням впливу сонячного світла.

[ + – ] Скорочення світлового дня може посилити депресію Фото: Getty Images/Kittiphan Teerawattanakul

Нещасні випадки

Один із найбільш очевидних побічних ефектів холодної погоди, так чи інакше сніг та лід дійсно є одним із найнебезпечніших аспектів зими для здоров'я. Дослідники відзначають, що слизькі доріжки і дороги в поєднанні зі світловим днем, що скоротився, можуть стати причиною травм пішоходів.

Більше того, вчені виявили, що на кожен градус температури нижче 5°C припадає 1%-ве збільшення числа госпіталізацій, в основному пов'язаних з травмами і переломами через падіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому січень такий депресивний.