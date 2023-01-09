Все дело в наклоне Земли. Ученые рассказали, почему январь такой депрессивный

Исследователи объяснили, как погодные и климатические факторы создают зимние условия и как это влияет на жителей планеты.

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Над экватором зима официально стартует в декабре, однако во многих странах настоящая зима все же наступает именно в январе. Ученая-атмосферик Дина Синей из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн рассказала о погодных и климатических факторах, которые и создают зимние условия в конце года, пишет Inverse.

Орбита Земли, температура и дневной свет

Известно, что Земля вращается вокруг Солнца и своей оси — в течение 24 часов, за которые наша планета совершает один оборот округ своей оси, каждая точка на ее поверхности часть времени обращена к Солнцу, а в другое время — от него. Фактически это то, что обеспечивает наш световой день и изменение температуры.

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Исследователи отмечают, что важно помнить два факта:

Земля круглая, пусть и не идеальная;

ось наклона планеты к плоскости ее орбиты составляет около 23,5%.

В результате солнечный свет падает прямо на экватор, и под углом — на северный и южный полюса. Когда один из полюсов больше обращен к Солнцу, он получает больше света, чем другой — здесь наступает лето. Когда этот полюс отклоняется от Солнца — эта половина планеты получает меньше света и здесь наступает зима.

Исследователи отмечают, что сезонные изменения климата наиболее драматичны на полюсах: летом — здесь 24 часа света, и Солнце буквально не заходит никогда, а зимой — никогда не восходит, здесь всегда темно. Совсем иначе дела обстоят на экваторе — сюда попадают прямые солнечные лучи, а значит продолжительность светового дня и температура в течение всего года остается почти всегда одинаковой.

Чем дольше дни, тем сильнее холод

Старая поговорка гласит: "Чем дольше дни, тем сильнее холод". Многие задаются вопросом — почему в январе становится холоднее, хотя световой день увеличивается? По словам Дины Синей, все зависит от того в какой точке мира вы находитесь и откуда поступает ваш воздух.

Известно, что поверхность Земли постоянно поглощает энергию Солнца и хранит ее в виде тепла. Однако наше планета также излучает тепло обратно в космос. В результате температура поверхности буквально зависит от баланса между тем, сколько солнечной радиации поглощает и излучает планета.

Однако поверхность Земли неоднородна: суша, как правило, нагревается и остывает значительно быстрее, чем вода. Последней необходим больше энергии для изменения температуры, особенно большим водоемам, например, океанам. Именно поэтому колебания температуры внутри страны будут более резкими, чем в прибрежных районах.

Например, чем севернее вы живете, тем больше времени необходимо, чтобы количество и интенсивность дневного света увеличились. В то же время области, которые получают мало солнечного света, продолжают излучать тепло в космос — по мере того, как они излучают больше, чем получают, они будут становиться все более холодными. В особенности это будет заметно на суше.

Но и это еще не все. Поскольку Земля вращается, воздух циркулирует в атмосфере вокруг нее — если в ваш район воздух поступает из таких мест, как Арктика, например, где зимой не так много солнечного света, ваш регион может продолжительное время подвергаться воздействию холодного воздуха. Однако если этот воздух столкнется с водоемом, который поддерживает более ровную температуру в течение года — эти колебания удастся сгладить.

Когда мы теряем и восстанавливаем дневной свет?

По словам Дины Синей, это напрямую зависит от того, в какой точке мира мы сейчас находимся. Чем ближе мы к одному и полюсов, тем выше будет скорость изменения дневного света. Именно поэтому, например, зимой на Аляске нет земного света, а летом — темноты.

Однако даже для конкретного места изменения не являются постоянными в течение всего года. Например самая низкая скорость наблюдается в дни солнцестояния — зимой в декабре, а летом в июне; при этом самая высокая скорость наблюдается в дни равноденствий — в середине марта и сентября.

Что происходит на обратной стороне планеты?

Синей отмечает, что люди на другой стороне планеты видят противоположное тому, что видим мы. Фактически прямо сейчас они находятся на пике своего лета и наслаждаются большим количеством солнечного света, который они получат в этом году.

Дина Синей занимается изучением аргентинских тропических ливней с градом тропических циклонов в Индийском океане — оба этих сезона штормов как раз в самом разгаре.

Важно помнить, что в Южном полушарии меньше суши и больше воды, в Северном — наоборот. В результате влияние океанов в Южном полушарии, как правило, меньше экстремальных температур, чем в Северном. То есть, даже если точка на противоположной стороне Земли сейчас получает такое же количество света, сколько ваша область летом, это вовсе не означает, что ваши летние условия идентичны.

Ранее Фокус писал, что Земля находится на грани нескольких климатических катастроф: что говорят ученые.