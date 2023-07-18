Прихований каталізатор. Учені досі не можуть зрозуміти, чому в холод підвищується метаболізм

Прохолодна погода може виявитися більш корисною для здоров'я, ніж ви думаєте, а ключову роль у цьому відіграють наші м'язи, згідно з новим дослідженням.

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Коли нам холодно — ми тремтимо, а тренування в холодну погоду здаються набагато виснажливішими. Здавалося б, сказано очевидні речі, але ми рідко замислюємося над процесами, що лежать в основі цих відчуттів від холоду і реакції на нього. А ось канадські вчені давно замислювалися над цими питаннями і їхнє нове дослідження запропонувало відповідь, а також висвітлило плюси й мінуси реакції організму на холод, пише ScienceAlert.

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Коли вам холодно, ваше тіло змушене працювати, щоб зігрітися. Поширена думка, що основну роль у цьому процесі відіграє бура жирова тканина (БЖТ), яку часто називають "хорошим" жиром. З наявністю БЖТ пов'язують зниження ризику розвитку таких захворювань, як діабет 2-го типу і серцево-судинні захворювання. Але насправді в організмі більшості дорослих людей міститься не так вже й багато БЖТ, навіть за низьких температур. Цей факт змусив дослідників вивчити інші способи вироблення тепла нашим організмом.

Дослідники виявили, що, коли ми піддаємося впливу низьких температур, тепло виробляють переважно наші м'язи. Вони роблять це кількома способами. Один із них — тремтіння, під час якого спалюється енергія, що зберігається в молекулах м'язів, що призводить до виділення тепла. Але у наших м'язів є й інші способи генерувати тепло, навіть коли ми не рухаємося.

Діаграма метаболічної відповіді організму на низькі температури Фото: Nature Metabolism

Дослідження показало, що на м'язи припадає близько 50% енергії, яку ми витрачаємо в умовах помірного холоду. Така витрата енергії впливає на метаболізм. Наприклад, вплив холоду збільшує витрату глюкози, одного з видів цукру, у м'язах і знижує рівень цукру в крові у худих людей і тих, хто страждає на діабет 2-го типу. У людей з ожирінням і діабетом 2-го типу чутливість до інсуліну — гормону, що контролює рівень цукру в крові, після 10 днів періодичного впливу холоду збільшилася приблизно на 43%.

Дослідники також припускають, що БЖТ може бути корисним маркером здоров'я, що допомагає в ранній діагностиці та лікуванні захворювань. Однак якщо йдеться про збереження тепла і прискорення метаболізму в холодну пору року, то справжніми героями є наші м'язи.

Але що всі ці відкриття значать для нас у повсякденному житті? Якщо ви живете в холоднішому кліматі або любите тренуватися в холодну погоду, то знання про м'язову теплопродукцію і прискорення метаболізму може послужити додатковим фундаментом для планування безпечних, ефективних і корисних фізичних навантажень за низьких температур. Однак для повного розуміння наслідків впливу холоду на здоров'я необхідні додаткові дослідження.

Хоча ідея про те, що БЖТ є основним учасником термогенезу — теплоутворення, спричиненого холодом, не виключена, дане дослідження наголошує на важливості розгляду загальної картини і врахування вирішальної ролі, яку відіграють наші м'язи.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.