Потрібно трохи охолонути. Дослідження показало переваги холоду для продовження життя

Досліджуючи живих істот, від звичайних черв'яків і закінчуючи людьми, дослідники виявляють, що низька температура може бути ключем до відкриття нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

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Чи знаєте ви, що старіння є головним фактором ризику розвитку захворювань, які призводять до порушення роботи мозку? Ці хвороби виникають, коли білки злипаються в мозку, та це, м'яко кажучи, не дуже добре для нашого загального стану. Але є і хороші новини — якщо вчені зможуть зрозуміти, як зробити ваше тіло холоднішим, вони зможуть зробити так, щоб ви жили довше й уникли цих хвороб. Вчені вже давно вивчають це питання та виявили, що багато тварин живуть довше, коли їхнє тіло більш холодне. Але вони не були впевнені, як саме це працює, пише Tech Explorist.

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Тепер команда з Кельнського університету розгадала частину головоломки. Вони вивчили, як холод впливає на протеасому, яка позбавляється від пошкоджених білків у клітинах. Вони виявили, що при невеликому охолодженні черв'яків нематод і людських клітин протеасома починає працювати краще. Це хороша новина, тому що вона означає, що ми зможемо знайти нові способи боротьби з цими хворобами, які руйнують наш мозок.

Наразі проводяться цікаві дослідження, які можуть допомогти нам у боротьбі з такими захворюваннями, як хвороба Хантінгтона і бічний аміотрофічний склероз (БАС). Виявляється, якщо знизити температуру, то речовина під назвою PA28γ/PSME-3 може допомогти зупинити зчеплення білків у мозку. Вони перевірили це на черв'яках і людських клітинах, і в обох випадках це спрацювало.

Професор доктор Девід Вільчес дуже схвильований цими результатами. Він вважає, що це може бути дійсно корисно для всіх видів вікових захворювань, а не тільки для тих, які вони тестували. Крім того, він каже, що це досить цікаво, що холодна температура так довго допомагала нашому організму регулювати процеси. Хто знає — можливо, це може спрацювати і на інших видах.

Вчені також знайшли спосіб допомогти нашому організму позбутися поганих білків, навіть коли ми перебуваємо при нормальній температурі тіла. Вони зробили це, створивши більшу кількість так званого "активатора", який допомагає протеасомі, що є бригадою з очищення клітин. Це дуже важливо, тому що це може дати нам кілька нових ідей щодо лікування захворювань, які виникають у старості.

Говорячи про температуру тіла, чи знаєте ви, що вона може змінюватися протягом дня? Коли ви спите, вона може опускатися навіть до прохолодних 36 градусів. Але якщо вона опускається нижче 35, то настає переохолодження. Ось що справді цікаво: дослідження, проведене деякий час тому, показало, що середня температура тіла людей з часом знижується. Наприклад, під час промислової революції вона знижувалася на 0,03 градуса Цельсія кожне десятиліття. Можливо, саме тому ми живемо все довше.

Насамкінець слід зазначити, що дослідження того, як холодні температури впливають на протеасому та агрегацію білків у мозку, є багатообіцяючим для потенційної терапії вікових захворювань. Ці результати відкривають нові шляхи для пошуку методів лікування, які допоможуть людям уникнути цих захворювань або впоратися з ними.

Раніше Фокус писав про те, що холод допомагає працювати краще. Вчені стверджують, що крижані ванни сприяють активізації роботи мозку.