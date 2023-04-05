Нужно немного остыть. Исследование показало преимущества холода для продления жизни

Исследуя живых существ, от обычных червей и заканчивая людьми, исследователи обнаруживают, что низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

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Знаете ли вы, что старение является главным фактором риска развития заболеваний, которые приводят к нарушению работы мозга? Эти болезни возникают, когда белки слипаются в мозгу, и это мягко говоря не очень хорошо для нашего общего состояния. Но есть и хорошие новости – если исследователи смогут понять, как сделать ваше тело более холодным, они смогут сделать так, чтобы вы жили дольше и избежали этих болезней. Ученые уже давно изучают этот вопрос и обнаружили, что многие животные живут дольше, когда их тело более холодное. Но они не были уверены, как именно это работает, пишет Tech Explorist.

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Теперь команда из Кельнского университета разгадала часть головоломки, изучив как холод влияет на протеасому, которая избавляется от поврежденных белков в клетках. Они обнаружили, что при небольшом охлаждении червей нематод и человеческих клеток протеасома начинает работать лучше. Это хорошая новость, потому что она означает, что мы сможем найти новые способы борьбы с этими болезнями, которые разрушают наш мозг.

В настоящее время проводятся интересные исследования, которые могут помочь нам в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Хантингтона и боковой амиотрофический склероз (БАС). Оказывается, если понизить температуру, то вещество под названием PA28γ/PSME-3 может помочь остановить сцепление белков в мозге. Они проверили это на червях и человеческих клетках, и в обоих случаях это сработало.

Профессор доктор Дэвид Вильчес очень взволнован этими результатами. Он считает, что это может быть действительно полезно для всех видов возрастных заболеваний, а не только для тех, которые они тестировали. Кроме того, он говорит, что это довольно занимательно, что холодная температура так долго помогала нашему организму регулировать процессы. Кто знает – может быть, это может сработать и на других видах.

Ученые также нашли способ помочь нашему организму избавиться от плохих белков, даже когда мы находимся при нормальной температуре тела. Они сделали это, создав большее количество так называемого "активатора", который помогает протеасоме, являющейся бригадой по очистке клеток. Это очень важно, потому что это может дать нам несколько новых идей по лечению заболеваний, которые возникают в старости.

Говоря о температуре тела, знаете ли вы, что она может меняться в течение дня? Когда вы спите, она может опускаться даже до прохладных 36 градусов. Но если она опускается ниже 35, то наступает переохлаждение. Вот что действительно интересно: исследование, проведенное некоторое время назад, показало, что средняя температура тела людей со временем снижается. Например, во время промышленной революции она снижалась на 0,03 градуса Цельсия каждое десятилетие. Возможно, именно поэтому мы живем все дольше.

В заключение следует отметить, что исследование того, как холодные температуры влияют на протеасому и агрегацию белков в мозге, является многообещающим для потенциальной терапии возрастных заболеваний. Эти результаты открывают новые пути для поиска методов лечения, которые помогут людям избежать этих заболеваний или справиться с ними.

Раньше Фокус писал о том, что холод помогает работать лучше. Ученые утверждают, что ледяные ванны способствуют активизации работы мозга.