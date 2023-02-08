Холод помогает работать лучше. Исследователи рассказали, как холодные ванны улучшают работу нашего мозга

Ученые из южного побережья США утверждают, выход из зоны своего температурного комфорта прямиком в холодный и бодрящий поток воды может оказать положительный эффект на ваше здоровье и работу мозга.

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Холод зачастую ассоциируется у людей с желанием побыстрее изолироваться от приносящего дискомфорт понижения температуры, согреться с помощью пледа и чая, сидя в уютно и теплом здании, пишет itvX. Предлагаем вам ознакомиться с аргументами последнего исследования ученых, которыми они попытаются заманить вас в объятия холода и записать в ряды "моржей".

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Польза плавания на открытом воздухе и холодных ванн давно подтверждена учеными. Теперь группа исследователей из Борнмута и Портсмута показала, что происходит в мозгу, когда люди занимаются этими укрепляющими здоровье активностями. Команда провела МРТ добровольцев до и после того, как они погрузились в холодную воду. Сравнив результаты, они смогли увидеть изменения в частях мозга, которые контролируют наши чувства и уровень бдительности. Он также показал, как мозг адаптируется, чтобы помочь людям справиться с первоначальным шоком от холода.

Фото: JohnnyGreig/E+/Getty Images

Исследование проводилось под руководством доктора Аллы Янковской, старшего преподавателя психологии Борнмутского университета. Доктор Янковская сказала: "После того, как наши участники погрузились в холодную воду, мы наблюдали физиологические эффекты, такие как дрожь и тяжелое дыхание. Затем МРТ показала нам, как мозг перестраивает свои связи, чтобы помочь человеку справиться с шоком. Когда участники сказали нам, что они чувствуют себя более бдительными, возбужденными и в целом лучше после холодной ванны, мы ожидали увидеть изменения в связи между медиальной префронтальной корой, контролирующей побуждения к действию и мотивацию, и теменной корой, ответственной за эмоции и бдительность. Именно эти изменения мы и обнаружили". Теперь их команда планирует узнать больше о том, как депрессия и тревога влияют на связи в мозге.

Хотя вышесказанная информация подтверждает положительный эффект приема холодной ванны или душа, настоятельно рекомендуем вам учитывать свои физиологические особенности, имеющиеся болезни и заниматься укреплением здоровья с помощью пониженных температур без фанатизма. Резкая смена температуры может спровоцировать резкие скачки давления, головная боль и ощущение сонливости и многие другие опасные для здоровья и жизни явления. В первую очередь учитывайте это, даже если вы уже практикуете или только собираетесь начать практиковать более экстремальные виды охлаждения, такие как ныряние в прорубь. При таких активностях имеет смысл делать их в сопровождении другого человека, хотя бы первое время.

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