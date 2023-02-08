Холод допомагає працювати краще. Дослідники розповіли, як холодні ванни покращують роботу нашого мозку

Учені з південного узбережжя США стверджують, вихід із зони свого температурного комфорту прямо в холодний і підбадьорливий потік води може мати позитивний ефект на ваше здоров'я та роботу мозку.

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Холод часто асоціюється в людей із бажанням швидше ізолюватися від зниження температури, яке приносить дискомфорт, зігрітися за допомогою пледу й чаю, сидячи в затишно в теплій будівлі, пише itvX. Пропонуємо вам ознайомитися з аргументами останнього дослідження вчених, якими вони спробують заманити вас в обійми холоду й записати до лав "моржів".

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Користь плавання на відкритому повітрі та холодних ванн давно підтверджена вченими. Тепер група дослідників із Борнмута й Портсмута показала, що відбувається в мозку, коли люди займаються цими активностями, які зміцнюють здоров'я. Команда провела МРТ добровольців до й після того, як вони пірнули в холодну воду. Порівнявши результати, вони змогли побачити зміни в частинах мозку, які контролюють наші почуття й рівень пильності. Вони також показали, як мозок адаптується, щоб допомогти людям упоратися з початковим шоком від холоду.

Фото: JohnnyGreig/E+/Getty Images

Дослідження проводили під керівництвом професорки Алли Янковської, старшої викладачки психології Борнмутського університету. Доктор Янковська сказала: "Після того, як наші учасники занурилися в холодну воду, ми спостерігали фізіологічні ефекти, такі як тремтіння й тяжке дихання. Потім МРТ показала нам, як мозок перебудовує свої зв'язки, щоб допомогти людині впоратися з шоком. Коли учасники сказали нам, що вони почуваються більш пильними, збудженими та в цілому краще після холодної ванни, ми очікували побачити зміни у зв'язку між медіальною префронтальною корою, що контролює спонукання до дії та мотивацію, і тім'яною корою, відповідальною за емоції та пильність. Саме ці зміни ми й виявили". Тепер їхня команда планує дізнатися більше про те, як депресія та тривога впливають на зв'язки в мозку.

Хоча вищезазначена інформація підтверджує позитивний ефект прийому холодної ванни або душу, рекомендуємо вам враховувати свої фізіологічні особливості, наявні хвороби та займатися зміцненням здоров'я за допомогою знижених температур без фанатизму. Різка зміна температури може спровокувати різкі стрибки тиску, головний біль і відчуття сонливості й багато інших небезпечних для здоров'я та життя явищ. Перш за все, враховуйте це, навіть якщо ви вже практикуєте або тільки збираєтеся почати практикувати екстремальніші види охолодження, такі як пірнання в ополонку. За таких активностей є сенс робити їх у супроводі іншої людини, хоча б спочатку.

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