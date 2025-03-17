Смертность выросла в 20 раз: иммунолог предупредил об опасном штамме гриппа в Украине

Люди могут уберечь жизнь и здоровье, если вакцинируются от гриппа, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский. При этом польза будет даже от вакцинации весной.

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, сотрудник лаборатории иммунореабилитологии института им. Мечникова Андрей Волянский рассказал о тяжелом эпидемиологическом сезоне в Украине. Специалист согласился с Министерством здравоохранения, что некоторые типы сезонных болезней идут на спад, но возросло количество случаев гриппа Б. Об этом он рассказал медиа "24 канал".

Волянский пояснил, что в Украине на сегодня циркулируют два штамма гриппа А (H1N1 и H2N3) и штамм гриппа Б — Viktoria. Между тем случаев COVID-19 меньше, чем в прошлом году. Тесты показали, что у 5-6% больных диагностируется COVID-19, а у 10% — грипп или риновирус. У подавляющего большинства больных гриппом — штамм А, заявил специалист. В то же время в последнее время стремительно возросло количество случаев гриппа Б, отметил иммунолог. Согласно данным Волянского, есть рост на 100%. Врач подчеркнул, что болезнь быстро затрагивает легкие и может привести к бактериальной пневмонии. По его словам, есть угроза смерти в сложных случаях.

"Грипп имеет характерный признак — быстро "спускается" в легкие. Человек может умереть на 5 — 6 день с начала заболевания", — сказал он.

В разговоре с журналистами Волянский отметил, что летальность гриппа в последнем эпидемиологическом сезоне существенно возросла. Врач напомнил, что обычно смертность — на уровне 0,1%, а сегодня — 2% (то есть в 20 раз больше).

"Все эти варианты штаммов соответствуют вакцинным, но течение заболевания именно в этом сезоне гораздо тяжелее и значительно выше летальность", — заявил иммунолог.

Врач перечислил симптомы гриппа (интоксикация, слабость, боль головы и мышц, температура +38 градусов и выше) и призвал людей вакцинироваться. По его словам, защитились от гриппа всего лишь 1% украинцев. Низкий уровень вакцинации и позднее обращение к врачу — это причины осложнений, подытожил Волянский и призвал пройти иммунизацию весной.

Андрей Волянский — врач-иммунолог, работы которого есть в базе научных публикаций Google Academy. В частности, в базе можно найти статьи о вакцинации, иммунологические вопросы течения COVID-19, коллективный иммунитет и тому подобное.

Грипп в Украине — детали

Между тем анонимный Telegram-канал "Труха Украина" опубликовал комментарий детского врача-инфекциониста Натальи Кирица. Врач объяснила, что на сегодня в Украине циркулируют штаммы гриппа А и Б. В ее комментарии не упоминается рост смертности, зато напоминается о категориях граждан, которые находятся в зоне риска: "люди с хроническими болезнями сердечно-легочной и сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, люди с иммунодефицитными состояниями".

"К сожалению, не формируется стойкий иммунитет и даже через неделю, через несколько недель люди, которые перенесли один из типов вирусов, могут заболеть другим. Не скажем, что есть какая-то корреляция между типом вируса и тяжестью", — сказали Кирица, которая имеет профиль в Google Scholar как исследовательница из Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца и 28 статей в научном активе.

Отметим, 8 марта главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что в Украине в пяти областях превышен эпидемиологический порог заболевания гриппом. По его словам, в 22 областях произошел переход от ОРВИ к гриппу и в некоторых школах могут ввести дистанционное обучение.

Напоминаем, в феврале издание NIH рассказало о том, как вирусе гриппа А влияет на иммунологическую систему человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.