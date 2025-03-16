Сильная боль оказалась иллюзией: ученые обнаружили в нашем мозге необычный механизм

Острое ощущение сильной боли знакомо многим людям, но иногда она оказывается куда более выраженной, чем обычно. Недавно ученые выяснили, что именно стоит за таким изменением и нашли в нашем мозге механизм, влияющий на него.

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Боль не всегда является только прямой реакцией на травму — на нее также оказывает глубокое влияние то, что мозг ожидает от ее проявления. Недавнее исследование, проведенное на кафедре клинической медицины Орхусского университета, показало, что неуверенность в своих ожиданиях может усиливать боль даже при отсутствии реального вреда. Ученые узнали, что когда мозг не имеет четкого прогноза, он может усиливать дискомфорт в качестве реакции предосторожности, пишет Aarhus University.

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Доцент Франческа Фардо и ее команда исследовали этот феномен с помощью иллюзии теплового гриля — загадочного сенсорного трюка, когда одновременное воздействие теплой и холодной температуры вызывает ощущение жгучей боли. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, приняли участие 300 человек, которых попросили предсказать, почувствуют ли они тепло или холод на своих предплечьях.

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Однако в некоторых случаях они подвергались одновременному воздействию обоих стимулов, что вызывало неожиданно сильную болевую реакцию. Используя передовую визуализацию мозга и вычислительное моделирование, исследователи смогли проследить, как мозг обрабатывает эту боль, вызванную неопределенностью.

Предыдущие работы уже показали, что ожидания сильно влияют на восприятие боли — ожидание облегчения может уменьшить дискомфорт, а ожидание вреда — усугубить его. Однако новое исследование выявило еще один фактор: когда мозг испытывает неопределенность и сталкивается со смешанными сенсорными сигналами, он склонен переоценивать потенциальную опасность.

Такая осторожность приводит к преувеличению болевой реакции даже при отсутствии реального вреда. Этот вывод помогает объяснить, почему пациенты, получающие неясную или противоречивую информацию о своем состоянии, иногда сообщают о более высоком уровне боли.

В здравоохранении понимание того, как неопределенность влияет на восприятие боли, может помочь врачам улучшить стратегии лечения. Пациентам, которые не знают, чего ожидать во время медицинских процедур или лечения хронической боли, может помочь более четкая коммуникация и лучшее управление ожиданиями, считают авторы.

Если снижение неопределенности может облегчить боль, то медицинским работникам, возможно, придется сосредоточиться не только на физическом лечении, но и на психологическом успокоении и поддержке своих подопечных.

Данное исследование также связано с изучением эффектов плацебо и ноцебо — психологического влияния положительных или отрицательных ожиданий на физические ощущения. В то время как эффект плацебо показал, что вера в облегчение может облегчить симптомы, эффект ноцебо продемонстрировал, что страх перед болью может сделать ее еще хуже. Теперь в этом исследовании появилась третья переменная: когда мозг не знает, чего ожидать, он может проявлять осторожность, усиливая дискомфорт без какой-либо необходимости.

Франческа Фардо и ее команда теперь планируют изучить, как эти выводы применимы к людям с хронической болью и влияют ли психологические состояния, такие как тревога и депрессия, на их восприятие боли. Если неуверенность играет ключевую роль в усилении боли, то ее устранение может проложить медицине путь для более эффективных методов ее лечения как в клинических, так и в повседневных условиях.

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