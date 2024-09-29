Не плацебо, а способ лечения: ученые узнали, что медитация осознанности способна бороться с болью

Хроническая боль затрагивает все большее количество людей в мире, заставляя ученых искать все более безопасные и эффективные методы лечения. В последнем исследовании ученые выяснили, что один такой простой способ все это время был у нас под носом.

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Новое исследование ученых показало, что медитация осознанности — это отнюдь не простой эффект плацебо при лечении боли, а реальный способ борьбы с ней. Сканирование мозга, которое провели ученые, выявило значительное снижение болевых ощущений при использовании этой техники, пишет ScienceAlert.

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Медитация осознанности, которая предполагает осознание всех телесных ощущений, уходит корнями в индуистские и буддистские традиции, но с 1970-х годов вызывает все больший интерес современного общества. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Сан-Диего под руководством анестезиолога Фаделя Зейдана и опубликованное в журнале Biological Psychiatry, изучило возможности использования силы разума для уменьшения боли без лекарств и показывает, что медитация осознанности справляется с этой задачей.

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Зейдан и нейробиолог Габриэль Ригнер провели испытания с участием 115 человек. В их ходе участники подвергались воздействию болезненных тепловых зондов на икры, а их мозг сканировался с помощью магнитно-резонансной томографии. Одни участники проходили тренинг осознанности, учась концентрироваться на своем дыхании и наблюдать за проходящими ощущениями, а другие занимались фиктивной медитацией, пользовались кремами-плацебо или слушали аудиокнигу.

Сканирование головного мозга показало, что медитация снижает интенсивность и неприятные ощущения боли, что отражается на ноцицептивно-специфической болевой сигнатуре (NPS) и негативно-аффективной болевой сигнатуре (NAPS), двух различных нейронных маркерах боли. Результаты показали, что только крем с плацебо значительно повлиял на стимул-независимую болевую сигнатуру мозга (SIIPS-1), которая связана с реакцией на плацебо.

Это говорит о том, что положительные эффекты медитации осознанности обусловлены реальными механизмами, а не только плацебо, что является большим прорывом в использовании подобных практик в качестве вмешательства в лечение хронической боли. Зейдан подчеркнул, что хотя и плацебо, и медитация влияют на боль, они делают это через разные мозговые механизмы, что поддерживает использование медитации как настоящего терапевтического инструмента, а не как лечения, основанного на плацебо.

Исследователи надеются продолжить изучение нейробиологии, лежащей в основе медитации, чтобы разработать более совершенные методы лечения для миллионов людей, ежедневно сталкивающихся с хронической болью. Помимо этих результатов, исследования показали, что хроническая боль затрагивает до 20% взрослого населения во всем мире, и значительная часть из них испытывает ограничения в повседневной деятельности.

Поскольку традиционные методы лечения боли, такие как опиоиды, подвергаются все более пристальному вниманию из-за риска привыкания, спрос на альтернативные подходы резко возрос. Вмешательства на основе осознанности, которые можно практиковать в любом месте и которые не требуют специального оборудования, предлагают потенциально простое и эффективное решение этой глобальной проблемы.

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